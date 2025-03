Beto Ortiz confiesa que casi comete error con Pamela López: "Qué horrible habría sido"

El regreso de 'El Valor de la Verdad' ha generado gran expectativa entre los televidentes, especialmente con la participación de Pamela López Sin embargo, una inesperada confesión de Beto Ortiz ha llamado la atención, ya que el periodista estuvo a punto de cometer un grave error durante la presentación de López en el sillón rojo.

Durante una entrevista en el programa 'Todo se Filtra', Ortiz reveló que estuvo a punto de cometer una equivocación al presentar a Pamela López en el primer episodio de la temporada. Frente a Kurt Villavicencio, el periodista admitió que, en un momento de distracción, casi la presentó con el apellido de Pamela Franco.

"Tú sabes que cuando estaba presentándola, que es toda solemne, casi digo el otro apellido. Casi digo Franco. En ese momento algo se me iluminó, pero casi le digo Pamela Franco, el apellido de la otra. ¿Te imaginas qué horrible habría sido?", confesó Ortiz.

Este desliz habría generado un gran revuelo, ya que Pamela Franco, pareja actual de Christian Cueva, es una figura conocida en el espectáculo. Afortunadamente, Ortiz logró reaccionar a tiempo y evitó la confusión.

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, será la protagonista del primer episodio de la temporada. Además, Beto Ortiz aseguró que el formato del programa mantendrá su esencia con preguntas directas y respuestas que pueden remecer al público.

Beto Ortiz conversó con 'Metiche' sobre 'El valor de la verdad'

En una reciente entrevista para el canal de YouTube "Ouke", Beto Ortiz dio detalles sobre la producción del programa y su primera invitada. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus declaraciones sobre los futuros participantes de 'El Valor de la Verdad'.

Aunque evitó dar nombres, los conductores mencionaron posibles participantes como Eva María Abad, Shirley Arica, Christian Domínguez y Leslie Stewart. Ante esto, Ortiz aseguró que prefiere no conocer los nombres de los invitados hasta el momento de la entrevista.

"Nadie me cree cuando digo que no sé quiénes han pasado porque no quiero saber. Antes, cuando era más chancón, sí lo hacía", explicó el periodista.