Johana Cubillas responde sobre la posibilidad de ingresar a un programa reality ¿Aceptaría?

La joven Johana Cubillas se encuentra en medio de la polémica, luego de que su aún esposo Juan Ichazo empezara a salir con la exchica reality Macarena Vélez. Ahora, fue consultada sobre la posibilidad de que acepte formar parte de un programa reality y respondió claramente.

A través de sus redes sociales, Johana Cubillas abrió una caja de preguntas a sus seguidores para conversar con ellos sobre su vida profesional, su familia y más detalles. Es así como la joven fue consultada por un seguidor, donde le pregunta si ingresaría al programa reality 'EEG'.

Como se recuerda, Macarena Vélez que es la actual saliente de Juan Ichazo, esposo de la 'Nena', formó parte de este programa durante muchos años. Ante el cuestionamiento, Cubillas fue muy clara y respondió que ella no aceptaría ingresar a un programa así.

"Jamás en mi vida me metería en un reality, nunca, jamás, no lo haría", expresó claramente y muy decidida.

Aunque, después reveló que el lunes 10 de marzo fue invitada a un programa en vivo, que sería conducido por Milena Merino. Al parecer, la joven emprendedora se presentaría para hablar posiblemente de su expareja Juan Ichazo y para promocionar su marca de bikinis.

En otro momento, la 'Nena' Cubillas también habló sobre su vida amorosa. Al ser consultada si desea encontrar el amor de su vida, ella aclaró que sí. La madre de los hijos del saliente de Macarena, añadió que espera enamorarse en su debido momento ya que por el momento está enfocada en sus hijos y su trabajo. Además, que su próxima pareja debería cumplir algunos requisitos.

"Claro que sí, yo soy una loca enamorada del amor. Lo que sí les confieso es que no creo que mi media naranja esté por acá, yo creo que está en otro continente. Me encantaría volver a enamorarme a su debido momento ¿no? Ahorita estoy muy enfocada en mis hijos, en mi trabajo y cuando llegue, llegará. Fundamental es que sea ambicioso y trabajador, que sea amoroso porque soy súper amorosa. Que si me ama a mí, tiene que amar a mis hijos y algunas cosillas más", añadió.