¡De las canchas a la TV! Yaco Eskenazi revela por qué dejó el fútbol y cómo llegó a EEG

El popular conductor Yaco Eskenazi sorprendió a muchos al contar cómo pasó de soñar con ser futbolista a convertirse en una de las figuras más queridas de la televisión peruana. En una entrevista en el podcast "Enfocados", conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, reveló detalles inéditos de su camino en el fútbol, su inesperada lesión y su llegada a "Esto es Guerra".

Desde pequeño, Yaco Eskenazi soñaba con ser futbolista profesional. Jugó en Sport Boys durante dos años y estuvo a punto de debutar en Primera División.

"Estuve en Sport Boys 2 años, no llegué a debutar en primera, estuve a punto de debutar en primera. Justo con un partido contra Muni, desciende. No debuté", contó. Sin embargo, una grave lesión cambió su destino. "Después me lesioné la rodilla, me rompí el ligamento cruzado, misio. Entonces, era misio, no tenía seguro, ¿quién me iba a curar?, no me curé. Me quedé con 60% de ligamento cruzado roto y así jugué toda mi vida", relató mientras mostraba su rodilla para demostrarlo.