Juan Ichazo defiende su relación con Macarena Vélez: "Si la oculto es por un tema de represalias"

La controversia entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez sigue generando titulares. Luego de la aparición de imágenes del futbolista con la ex chica reality, el argentino finalmente rompió su silencio y sorprendió con sus declaraciones al defender su nueva relación.

Juan Ichazo justifica su vínculo con Macarena Vélez

En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", Juan Ichazo confirmó su vínculo con Macarena Vélez y explicó por qué había preferido mantenerlo en reserva. Su respuesta generó asombro entre los espectadores.

"Si, obvio, a mí me encanta ella. Si lo oculté fue por un tema de represalias, nada más. Yo feliz y más que orgulloso de estar con una mujer tan buena", aseguró el futbolista.

Durante la entrevista, también abordó los motivos de su separación con Johana Cubillas y las recientes revelaciones de su expareja, quien expuso conversaciones en las que él le reclamaba por salir con otra persona.

"Por supuesto, me asusta cualquier cosa que implique algo negativo para mis hijos. Eso es lo que me da miedo, porque yo quiero estar en paz con ellos, nada más", enfatizó Ichazo.

Esta situación no paso pasó desapercibida por los conductores del programa, que no dudaron en emitir su opinión. El primero en tomar la palabra fuer Rodrigo González 'Peluchín', quién dejó entrever que la expareja de aún esposos no han cerrado bien su relación.

"Ellos se la estan pasando bien y yo creo que ambos (Johana y Juan) no han cerrado bien todavía ese capitulo"

Madre de Johana Cubillas se habría enfrentado a Juan Ichazo

El conflicto no terminó con las declaraciones del argentino. Según las imágenes difundidas por "Amor y Fuego", Juan Ichazo tuvo un fuerte intercambio de palabras con la madre de Johana Cubillas mientras visitaba a sus hijos.

En el video, se observa a la madre de Cubillas en una discusión acalorada con Ichazo, quien sostenía a uno de sus pequeños. La tensión continuó cuando él dejó al menor con su nana. Posteriormente, el futbolista fue captado hablando por teléfono, aunque se desconoce si la conversación fue con Macarena Vélez.

Este enfrentamiento ocurrió luego de que Ichazo protagonizara una discusión vía telefónica con su expareja Johana Cubillas en "Amor y Fuego". La disputa se trasladó a "Magaly TV: La Firme", donde las diferencias entre ambos se hicieron más evidentes.

El enfrentamiento entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez sigue dando de qué hablar. Mientras el futbolista defiende su nueva relación y asegura querer mantener la paz con sus hijos, el entorno de su exesposa continúa manifestando su rechazo.