'Nena' Cubillas revela por qué no dejó a Juan Ichazo ver a sus hijos: "Lo saca de contexto y me hace quedar mal"

La polémica entre Johana Cubillas con Juan Ichazo no termina en tregua. En el programa de Magaly Medina, la 'Nena' salió a contar lo que realmente habría pasado con su aún esposo para que no lo deje ver a sus hijos y que él trata de dejarla 'mal parada' en televisión nacional.

La deportista Johana Cubillas habló en vivo en el programa de Magaly Medina sobre las declaraciones de su aún esposo Juan Ichazo. En el programa de 'Amor y Fuego', el argentino reveló el chat que tuvo con la madre de sus hijos, donde le habría escrito varios insultos y no dejó que los sacara de paseo. Ante ello, la 'Nena' cuenta el contexto en que habría pasado aquella conversación.

"La que queda mal y como una loca soy yo, si los muestras sin ningún contexto, que yo lo insulto porque él está viendo a Macarena, porque eso no es la realidad para nada. Yo le pedí a Juan que si él se va acerca a ver a mis hijos no lo haga con esta chica, mis hijos se confunde, necesitan estabilidad emocional", expresó.

Luego, revela que a pesar de que el argentino negó que estaba con Macarena Vélez, la ex chica reality si habría ido a recogerlo. Es por ello, que ella se habría molestado y negándole la salida en aquella ocasión. Además, de que le habría cambiado el horario en varias ocasiones.

"Estaba en el parque, la nana de los chicos me dice que lo vino a buscar esta chica (Macarena), me enfurecí y me volví loca. Está con esta chica hace dos semanas y le está trayendo, a buscarlo, a buscar a mis hijos. Le pregunte si venía con esa chica y me lo negaba descaradamente, tuve que indagar" , añadió.

Johana Cubillas reveló que vela por la salud mental de sus hijos y que nunca le ha negado a Juan Ichazo los visite cuando él puede ir, excepto en aquella ocasión. Incluso comenta que hace unas horas él los visitó. Aunque recalcó que sus pequeños tienen un horario y no cambiará cada vez que lo pida.

"La única vez que le escribí eso fue cuando Macarena vino a buscarlo. Al día siguiente le dije que pueda venir para ver a sus hijos. Viene cuando puede. Jamás en la vida le he dicho que no, excepto esa vez. Fue por un tema de horarios, no que yo no lo quería dejar ver. Mis hijos no son juguetes, tiene su horario y no es que yo pueda cambiar el horario cada vez que quiere y yo tengo que decir 'amén'", aclaró la 'Nena'.