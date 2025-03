Magaly Medina encara en vivo a esposo de Johana Cubillas: "Los narcisistas no reconocen sus errores"

La polémica entre Johana Cubillas y su aún esposo, Juan Ichazo, sigue dando de qué hablar. En medio de la controversia generada por las recientes imágenes del futbolista junto a Macarena Vélez, ambos protagonizaron un tenso momento en una entrevista en vivo, donde incluso Magaly Medina terminó enfrentándose al argentino.

Durante la última emisión de "Magaly TV: La Firme", Cubillas se conectó para referirse a las declaraciones de Ichazo sobre su cercanía con Macarena Vélez. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando el aún esposo de la 'Nena' apareció en vivo para dar su versión de los hechos.

Por su parte, Johana Cubillas insistió en que Ichazo es una persona que no reconoce sus fallos, sin importar la situación. Medina reforzó esta idea al señalar que las personas con rasgos narcisistas difícilmente aceptan responsabilidad por sus actos.

Antes de la fuerte confrontación en televisión, Juan Ichazo decidió dar su versión en otra entrevista. El argentino, molesto por las críticas de su esposa, arremetió en su contra y aseguró que ella solo busca hacerle daño.

"No le importa que sea el papá de sus hijos, no le interesa con tal de hacerme mier**. No le interesa nada. Todo lo que pueda usar para afectarme, lo va a hacer, porque quiere verme mal. Quiere destruirme y no le interesa que sea el papá de sus hijos al que está rompiendo en pedazos", declaró con indignación.