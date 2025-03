Juan Ichazo le responde a Johana Cubillas: "Que me deje en paz y me deje ver a mis hijos"

El conflicto entre Johana Cubillas y su aún esposo, Juan Ichazo, sigue generando polémica. Luego de que se difundieran imágenes en las que se ve al argentino cargando a Macarena Vélez, la hija del 'Nene' Cubillas arremetió públicamente contra él. En respuesta, Ichazo decidió dar su versión de los hechos y sus declaraciones han generado sorpresa.

En una reciente entrevista para el programa Amor y Fuego, Ichazo se pronunció sobre las acusaciones de Johana Cubillas y negó haber descuidado a sus hijos por estar con Macarena Vélez. Además, sostuvo que su expareja no siempre le permite ver a los pequeños.

"Dijo que no quise ir a ver a mis hijos ayer cuando eso es falso", afirmó Ichazo. Cuando los conductores le preguntaron si Johana le impedía ver a los niños, respondió: "Depende, ayer no me dejó verlos porque estuve con Macarena y se me hizo tarde por una llamada de trabajo".