Johana Cubillas pone un alto a su ex y a Macarena Vélez: "No la quiero cerca de mis hijos"

Johana Cubillas, hija del exfutbolista Teófilo 'Nene' Cubillas, lanzó una fuerte advertencia en "Magaly TV La Firme", exigiendo que Macarena Vélez no tenga contacto con sus hijos. La comunicadora mostró su molestia luego de que se hicieran públicas imágenes de su aún esposo, Juan Ichazo, disfrutando en un yate con la exchica reality.

Johana Cubillas advierte a su ex sobre Macarena Vélez

Durante su entrevista, Johana dejó en claro que no conoce a Macarena Vélez ni tiene interés en hacerlo, pero aseguró que su estilo de vida no es el adecuado para estar cerca de sus hijos.

"Yo a ella no la conozco, no es mi amiga, no he compartido con ella. No necesito saber más de lo que veo. Acabas de mostrar la cantidad de imágenes que tiene saliendo borracha de todos lados, con los comportamientos que tiene y, lamentablemente, ella está con el papá de mis hijos", expresó indignada.

La comunicadora reafirmó su decisión de mantener a sus hijos alejados de la exchica reality, pues considera que su conducta no es un buen ejemplo.

"No quiero de ninguna manera que esté cerca de mis hijos porque no me gusta su forma de actuar. Yo soy una persona sumamente sana, no tomo, no fumo, no me drogo, no nada (SIC). Yo a ella la quiero bien alejada de mis hijos", sentenció.

Además, reveló que ha hablado del tema con Juan Ichazo, pero no está segura de que haya entendido su molestia.

"Por supuesto que he hablado con él y se lo he dejado claro. Por eso, prefiero hacerlo público y que quede claro que no quiero que ella se acerque a mis hijos", enfatizó.

Acusa a su esposo de no priorizar a su hijo

Johana Cubillas también expuso a su aún esposo, asegurando que le mintió sobre su paradero. Según su testimonio, Ichazo se comprometió a visitar a su hijo, pero finalmente no cumplió.

"Juan le dijo a mi hijo mayor que lo iba a venir a ver y después me dijo que no pudo porque estaba trabajando. Pero entro a Instagram y veo que estaba grabando estupideces con Macarena Vélez en un yate. Dejó llorando a mi hijo por irse de fiesta... Lástima que todavía es mi esposo, pero dentro de poco eso va a cambiar", reveló.

La hija del exfutbolista no pudo ocultar su indignación y dejó entrever que su molestia no es solo personal, sino también por el bienestar de sus hijos. Para cerrar, Johana cuestionó que Ichazo sea coach de salud, pero que a la vez avale comportamientos irresponsables.

"Lo que me molesta es que él avale un comportamiento tan repudiable como el de la chica del otro día... Juan, no sé si la gente lo sabe, pero él es coach de salud, él vende salud, y me preocupa porque está dañando su imagen, y me tiene que pasar plata para mis hijos", declaró.

Con estas declaraciones, Johana Cubillas dejó claro que no piensa quedarse callada y que tomará todas las medidas necesarias para proteger a sus hijos. ¿Habrá respuesta de Juan Ichazo o Macarena Vélez?