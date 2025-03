Janet Barboza sobre el relanzamiento de 'La Movida de los Sábados': "Ese nombre me pertenece"

El relanzamiento de 'La Movida de los Sábados' en Panamericana TV ha generado gran expectativa, especialmente porque la conducción estará a cargo de Alondra Huarac, hija de Nilver Huarac y la bailarina Lizet Soto. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida por Janet Barboza, quien no dudó en expresar su molestia al enterarse de este regreso sin haber sido consultada.

El sábado 1 de marzo, Janet Barboza sorprendió con su presencia en el programa de la 'Chola Chabuca', donde le preguntaron por el regreso del icónico espacio musical. Su respuesta dejó a más de uno boquiabierto, pues reveló que nunca fue contactada ni para pedirle opinión ni autorización.

"Me hubiese gustado que al menos pidan mi opinión. También mi permiso, porque ese nombre me pertenece, pero nada de eso ocurrió, yo no me enteré. Nadie me dijo: 'Janet, vamos a hacer esto'", declaró con evidente incomodidad.