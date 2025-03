¿Mensaje para Farfán? Xiomy Kanashiro deja curioso comentario en su debut como conductora

Xiomy Kanashiro hizo su esperado debut como conductora en el programa 'Zona Musical' de Panamericana Televisión, acompañada de Rosa Leiva y Jhoany Vegas. Durante la transmisión, un comentario suyo generó revuelo en redes sociales, pues muchos lo interpretaron como una indirecta hacia el exfutbolista Jefferson Farfán.

Durante el programa, Jhoany Vegas presentó a uno de los invitados con una peculiar descripción: "Es un chocolatito, es súper talentoso, le encanta el amor, la vida". En ese momento, a Kanashiro le preguntaron con picardía si aún creía en el amor, a lo que ella respondió con firmeza: "Por supuesto".

Más adelante, al hacer referencia al color de piel del artista invitado, la conductora no dudó en reaccionar con una sonrisa: "Chocolate, chocolate". Sin embargo, lo que terminó por encender las redes fue cuando le preguntaron directamente si le gustaba el chocolate.

Con entusiasmo, Kanashiro afirmó: "Me encanta el chocolate, yo creo que a todo el público le gusta, ¿sí o no?".

Este momento rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, donde muchos interpretaron sus palabras como una sutil alusión a Jefferson Farfán, con quien mantuvo una breve relación sentimental. Asimismo, no tardaron en especular sobre una posible reconciliación entre ambos.

En una reciente entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Xiomy Kanashiro aseguró que su crecimiento en televisión no está relacionado con su pasado con Jefferson Farfán. Desde su aparición junto al exfutbolista, ha sido invitada a diversos programas y ahora ocupa un nuevo rol como conductora de un espacio musical.

Además, también desmintió los rumores de que Farfán le habría financiado un canal de YouTube. En una conversación con Carloncho en un pódcast, aclaró que su llegada a la televisión fue fruto de su propio esfuerzo.

"Creo que aquí la producción me estuvo buscando desde el año pasado, Carloncho no me va a dejar mentir. Así que nadie me ha comprado absolutamente nada", enfatizó.