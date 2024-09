Magaly Medina no suelta a Julián Zucchi tras llorar en tv: "No le creo su drama"

Magaly Medina no tuvo reparos en criticar a Julián Zucchi luego de que se presentara en el programa de 'El Reventonazo de la Chola' donde nuevamente revelo detalles de su pasado por el cual fue duramente criticado al ser acusado de infiel por la propia madre de sus hijos Yiddá Eslava.

La popular 'Urraca' recalcó que el argentino está tratando de asumir un papel de víctima que al parecer no le queda bien ya que considera que es una persona manipuladora y espera ganar la empatía del público con el llanto.

Magaly critica a Julián Zucchi

Magaly Medina criticó sin anestesia al popular Julián Zucchi quien se presentó este último fin de semana en el programa de la 'Chola Chabuca' afirmando que durante el tiempo que fue duramente criticado tuvo varios bajones emocionales debido a que lo cuestionaban su rol como padre lo que lo afectó duramente.

Incluso, el productor de cine no pudo aguantar las lágrimas y lloró al recordar los meses en los que su nombre sonaba en todos los programas de espectáculo luego de presuntamente haber sido infiel a Yiddá Eslava.

"No le creo su discurso no le creo su drama ese que trata de entrar a los corazones de la gente por el lado del llanto y la victimización", inicialmente Magaly quién considera que las lágrimas no son sinónimo de arrepentimiento o madurez.

Sin embargo, eso no fue todo lo que cuestionó ya que la periodista agregó que cuando Julián era consultado sobre su situación sentimental no era claro y conciso en el tipo de relación que tiene con la reportera Priscila Mateo.

"A mí me hace ruido cuando le preguntan sobre su nueva relación... Preguntan si es tu novia o tienes una pareja y él dice no, Priscila o sea no le pone título", agregó la conductora.

Y es que esta no es la primera vez que el actor no es claro en cuanto a la relación que hasta el momento tiene con Priscila ya que como se sabe hace unos días en el programa de 'América hoy' insinuó que todavía no había llegado la persona correcta a su vida.

Para la conductora este tipo de actitud de Julián es una falta de respeto para Priscila con quien ya todo el mundo sabe que mantiene un romance pese a ello no desea oficializar como tal su relación.

Además, la 'Urraca' agregó que en un extracto de la entrevista que brindó en el programa de la "Chola", Julián recalcó que ya se realizó la vasectomía y no está en sus planes tener más hijos ya que él es feliz solo con los dos hijos que fueron fruto de su relación con Yiddá.

"Todo el mundo ya sabe que yo tengo dos hijos y no tendré más por el resto de mi vida o sea ya cancelaste la persona que está a tu lado y que de repente se está proyectando y tiene expectativas a una relación a largo plazo", agregó Medina.

Pues al parecer el productor no tiene planes de formar una familia con la reportera a pesar de que ambos ya tienen hijos de compromisos anteriores esto podría ser un punto en contra para Julián ya que no se sabe si la reportera había considerado tener más hijos con el argentino.

Magaly 'chanca' a Julián Zucchi tras minimizar a Priscila Mateo

En el último programa de 'Amor y fuego", Julián Zucchi fue cuestionado sobre cómo se encuentra su corazón actualmente y es que el argentino hace tan solo algunos días había afirmado que se había vuelto a enamorar, lejos de confirmar su respuesta, el actor multiplicó por 0 a su novia, Priscila Mateo.

El argentino mencionó que aún no ha encontrado a "la persona correcta" y que está preparado para entregarse en una relación cuando esa persona llegue a su vida.

Esta respuesta desató la indignación de Magaly luego de encontrar su respuesta fuera de lugar e incluso como una falta de respeto para su reportera quien hasta el momento ha apostado todo por el influencer.





"Él dice que está listo para entregarse cuando llegue la persona correcta. ¿Eso quiere decir que la pareja actual que tiene, la reportera, no es la persona correcta?", dijo en un primer momento la conductora.

Para la popular 'Urraca', Julián Zucchi no le ofrece la debida importancia a relación con la reportera dejando entrever que todavía no ha llegado su verdadero amor a su vida.

"A ninguna mujer le gusta que la oculten. Y eso es cierto. Solo una mujer que no sabe de su valía, que no se quiere mucho, tal vez acepta que la oculten. Pero después no. Las mujeres que sabemos lo que valemos nos gusta que nos luzcan. Porque un hombre tiene que sentirse orgulloso de la mujer que tiene al lado. Si no, ¿para qué le eliges?", siguió diciendo la conductora bastante fastidiada por la actitud del actor.

Julián Zucchi hasta el momento prefiere solo asistir a programas que lo hagan sentir cómodo descartando al programa de Magaly Medina y el de 'América Hoy' después de sentir que es atacado con afirmaciones 'falsas'.