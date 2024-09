Kike Márquez se presenta en 'América Hoy' y pide perdón a Génesis Tapia: "Estoy enfermo"

Con la cabeza agachada y evidentemente arrepentido se presentó Kike Márquez en el programa de 'América Hoy' para dar más detalles sobre la infidelidad a su esposa Génesis Tapia, quien actualmente se encuentra delicada de salud debido a las amenazas de aborto que venía sufriendo.

Kike decidió una vez más no justificar sus actos pero si recalcar que ha decidido recurrir a ayuda profesional para que pueda trabajar en si mismo primero.

Un nuevo caso de infidelidad ha remecido 'Chollywood' y es que esta vez el esposo de Génesis Tapia, Kike Márquez, hace algunos días fue captado entrando a un hotel con una jovencita de apenas 18 años.

El padre de familia aceptó ser entrevistado por el programa matutino de 'América Hoy' para ofrecer nuevamente su versión de los hechos no quitando responsabilidad de sus actos.

Inicialmente, Márquez reveló que no venía manejado bien su matrimonio desde hace algún tiempo y reconoció haberle escrito a diversas mujeres desatando sus más bajos instintos a pesar de ya tener una familia constituida.

"Estaba manejando mal mi matrimonio por muchos años yo soy culpable cuando uno no pone de su parte o curar muchas cosas del pasado el trasfondo es esto y la verdad que es algo que... las consecuencias que le cause a mi esposa nunca lo imaginé ", dijo Kike avergonzado por nuevamente dejar mal parada a su mujer a nivel nacional.

Asimismo, agregó que después de todo este escándalo y de haber herido irreparablemente a su esposa quiere con el tiempo lograr recuperarla reafirmando su compromiso con su familia.

"Es porque no aceptaba que estaba enfermo y la verdad que por eso salgo y acepte esta entrevista porque quiero asumir mi culpa y quiero comprometerme con mi esposa, mis hijos", dijo Kike asegurando que empezará terapia para ser mejor persona, mejor padre y mejor esposo.

Seguidamente, Kike reveló que los diversos episodios de su vida personal cuando era bastante joven han hecho que él tenga problemas actualmente que al parecer le impiden ofrecer lealtad a su esposa, pese a sus intentos de explicar el por qué de sus actos, las conductoras Ethel Pozo y Janet Barboza le dieron con palo asegurando que 'gallina que come huevo, aunque le quemen el pico".

"Por las cosas que yo he pasado, por traumas muy fuertes de abuso y cosas que no voy a entrar en detalle. aceptar que necesito ayuda y aceptar que tengo que cambiar. Así como la fregué estoy con ella desde que llegué hasta ahorita obviamente ella no quiere saber nada de mi", agregó Márquez.