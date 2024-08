Julián Zucchi acusa a Janet Barboza de violencia psicológica: "Se está aprovechando de su rol"

Julián Zucchi decidió no quedarse callado sobre la reciente aparición que hizo en el programa de 'América hoy' donde tuvo un fuerte intercambio de palabras con Janet Barboza luego de que esta cuestionara su actual relación sentimental e incluso lo tildó de infiel.

Es así que el argentino aseguró que la co conductora lo habría violentado psicológicamente tras asegurar situaciones que según él no son verdaderas.

Julián Succhi en contra de Janeth Barboza

Hace unos días la ex pareja de Yiddá Eslava hizo su aparición en el programa matutino de América hoy. Inicialmente el productor hizo bromas y hasta bailó en el set, sin embargo, fue la co conductora Janet Barboza quién cuestionó al actor sobre su vida sentimental actual y le recordó su pasado asegurando que en el programa hacen leña a los infieles.

"Fui con la mejor onda, entré, bailé y saludé a todos, estaban hablando sobre el tema de amigos y rivales, y de la nada me mete a mí, me preguntó si estaba enamorado, me pareció jalado de los pelos. Sentí que tenía la necesidad de hacerme respetar porque mi novia es una tercera persona que no merece que sigan hablando de ella", mencionó.

Incluso el productor de películas aseguró que esperó las disculpas de las presentadoras de América hoy por haber asegurado que engañó a la madre de sus hijos sin embargo estas disculpas jamás llegaron.

"Nunca recibió una disculpa de nadie porque ella se lo aseguraron y no hablaron en supuesto", dijo Julián Zucchi bastante incómodo por las cosas que todavía se aseguran de su separación con Yiddá Eslava.

Es claro que Julián se encuentra muy incómodo con Janeth Barbosa quién la acusó de infiel y cuestionó la intensidad de su amor por su actual pareja, Priscila Mateo.

"Yo creo que la violencia está mal en cualquier sentido. Cuando alguien se ensaña con alguien, eso es violencia psicológica y hay que alzar la voz. [Lo que hizo Janet Barboza] me pareció violencia, no es justo. Janet se está aprovechando de su rol, me está haciendo sentir mal y eso no está bien. El ensañamiento contra Priscila también me parece una violencia reprochable. Estamos hablando de salud mental, seamos conscientes de eso", expresó a Infobae Perú.

Debido a la actitud de la popular 'Rulitos' Julián ha decidido no volver a pisar el set de 'América Hoy' ya que considera que es un espacio que no lo hace sentir cómodo y que solo se dicen verdades a medias sin considerar la versión que solamente él sabe.

Finalmente, Julián Zucchi expresó su severa incomodidad con Janet Barboza a quien indica como una agresora psicológica ya que es ella quien se aprovecha de su posición en el programa para exponerlo ante el público y hacer comentarios que de cierta manera lo lastiman no solamente a él sino también a su pareja.

A pesar de todo este momento incómodo que vivió en vivo asegura que no les guarda rencor a ninguna de las conductoras ni a la producción, sin embargo, he decidido no volver a aceptar ninguna invitación ya que lo considera innecesario si solamente va a asistir para que lo critiquen.

