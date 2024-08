Sonia Morales revela detalles del ACCIDENTE VEHICULAR que sufrieron sus músicos: ¿Qué dijo?

La artista Sonia Morales es una de las más queridas cantantes folclóricas del país por sus grandes éxitos musicales y como persona. Por medio de sus redes sociales, reveló a sus seguidores que sus músicos sufrieron un accidente vehicular y cuenta lo que sucedió realmente.

Sonia Morales es una artista de la música folclórica que recorre todo el Perú para llevar su música a miles de seguidores. Mientras que la cantante y todos los integrantes de su orquesta se dirigían a un concierto en Chavín en Ancash, sufrieron un fuerte accidente vehicular que afectó a sus músicos. Esta noticia preocupó de inmediato a sus seguidores y gente que la quiere mucho, por ello la intérprete decidió pronunciar en redes.

Envió un comunicado: "Agradezco profundamente a Dios por protegernos siempre. Durante nuestro viaje tuvimos un accidente de tránsito que, gracias a Dios, fue leve y no tuvo consecuencias fatales. Yo me encontraba en otro vehículo y me encuentro bien. Nuestros músicos ya están de regreso a casa y se encuentran bien".