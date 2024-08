¡Se renuevan! 'Esto Es Guerra' presenta nuevo formato 'Cuerpo y Mente': El público podrá ganar dinero

'Esto Es Guerra' se ha consolidado como uno de los programas más exitosos de la última década y recientemente el reality de competencia anunció que empezará una nueva etapa, lo cual indica que se ofrecerá un nuevo formato llamado 'Cuerpo y Mente' para que los televidentes puedan disfrutar de la eterna batalla entre los participantes.

Patricio Parodi fue el encargado de anunciar los cambios durante su presentación en el programa 'Mandé Quien Mande'. El 'Pato' reveló que el nuevo formato de el reality de competencia empezará el próximo 2 de septiembre y se convertirá en una nueva experiencia para todos.

Según se pudo apreciar en el avance promocional, los conductores Renzo Schuller y Katia Palma recordaron que en los inicios del programa hubo una revolución televisiva ya que dos grupos de jóvenes, las 'cobras' y 'leones' se enfrentaron, para luego dar paso a los 'guerreros' vs. 'combatientes'.

Los juegos de la nueva temporada se dividieron en dos partes: una de ellas consiste en 40 minutos de juegos lúdicos para demostrar el potencial intelectual de los participantes, mientras que la segunda parte consiste en competencias físicas que tendrán una duración de 30 minutos.

Finalmente, aseguraron que los televidentes también tendrían oportunidad de ganar dinero por medio de redes sociales, debido a que los puntos que acumulen los equipos se convertirán en dinero en efectivo.

El programa 'Esto es Guerra' ya tiene nueva conductora y es Katia Palma quien hace ya algunos meses asumió la co conducción junto a Cristian Rivero, pese a que solo estuvieron frente a las pantallas a penas 2 meses, la actriz se hizo querer de inmediato por el público por sus ocurrencias que hacían reír a todos los televidentes.

Las características de Katia Palma habrían sido suficientes para que la producción decidiera darle este rol de suma importancia a humorista quien ya está familiarizada con la conducción de programas debido a su larga trayectoria.

Al hacer su ingreso al set, 'combatientes' y 'guerreros' se quedaron sorprendidos ya que no esperaban que la humorista vuelva al programa pero esta vez para quedarse.

"Estoy emocionada. Gracias Peter, no quiero que me digan el reemplazo de Johanna San Miguel. He venido a quedarme. Si vienen después con el berrinche 'extraño a los guerreros', no, me vengo a quedar. Yo me quedo aquí", acotó.