Génesis Tapia: Mujer ampayada con su esposo revela íntimos chats: "Era mi good time"

El esposo de Génesis Tapia, Kike Márquez, está envuelto en una polémica después de que se difundiera un video en el que aparece con una joven de 18 años llamada Lourdes Morales. El programa 'Magaly TV, la firme' emitió las imágenes que muestran la infidelidad del padre de los hijos de la exbailarina y también entrevistó a la joven que se le ve con él entrando a un hotel.

En ese sentido, la mujer reveló detalles de su vínculo con el esposo de Génesis Tapia y no dudó en mostrar sus conversaciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El jueves 29 de agosto, mientras Génesis Tapia se encontraba hospitalizada, Magaly Medina transmitió las esperadas imágenes de Kike Márquez entrando en dos hoteles con una joven tras recogerla en el aeropuerto. De acuerdo con Lourdes Morales, la joven involucrada, el esposo de la famosa pelirroja la contactó por Instagram después de ver sus videos en TikTok, proponiéndole que fuera su manager.

"Él se contacta conmigo a través de Intagram para trabajar conmigo en una marca de rostros, le rechacé la oferta pero me seguía llamando diciéndome que me quería conocer. Le pregunté si era casado y me dijo que tenía pareja pero estaban en discusiones", dijo la mujer que apenas supera la mayoría de edad.