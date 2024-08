Xoana González culpa a su ex mánager de exponerla en redes: "No me respetó"

Como se recuerda hace algunos días la modelo Xoana González preocupó a sus seguidores e incluso sus familiares y esposo luego de protagonizar un video o qué despertó la intriga en redes sociales y es que la modelo se veía en un episodio aparentemente de poca lucidez.

Es así que después de ella varios días, González usó sus redes sociales para revelar con detalle qué fue lo que pasó aquel día y quién es el responsable de haber compartido un momento tan delicado y personal para ella.

Xoana González responsabiliza a su ex mánager

La muy querida e hilarante Xoana González decidió reaparecer luego de haber protagonizado un video en donde evidencia un comportamiento bastante inusual, la modelo ya pudo brindar detalle de lo que le pasaba e incluso culpó al responsable de compartir su momento más difícil y personal.

Según las palabras de la propia influencer aseguró que no se sentía predispuesta para realizar un show aquel día por lo que visitó a la pareja de su manager para poder conversar sobre el tema sin embargo su estado emocional y los diversos problemas que venía atravesando le jugaron en contra.

"Yo estaba en la casa de la pareja de mi manager. Le había dicho que no estaba para hacer el show, que estaba muy alterada, que habían pasado cosas, fallecimientos, duelos, y estaba desbordada de angustia. Y bueno, esta persona no me respetó, me expuso", dijo.

Asimismo la modelo aseguró que su esposo Javier González siempre se mantiene al tanto de su estado por lo que fue el primero en ir a su encuentro para ofrecerle su soporte.

"Javi estaba llegando a buscarme. Él siempre se preocupa por mí, él sabe de esta condición que tengo hace muchos años que ha empeorado con estrés postraumático muy fuerte. Me he tenido que mudar también por cosas. O sea, me vivo escapando para no afrontar que las personas en las que confío me fallan", finalizó la modelo.

Además, Xoana reiteró sus disculpas con la gente que la sigue desde sus inicios ya que considera que ese episodio compartido sin su permiso en redes lo considera muy privado incluso más que compartir contenido de alto calibre en Only Fans, pues es una faceta que ella no presume en redes y lo guarda para la privacidad de su hogar.

"Pasaron muchas cosas, ya estoy en casa estoy con mis peques, mis plantas, mis libros, ya estoy más contenida, les pido disculpas de que hayan visto esa faceta horrenda de mí eso es más íntimo que el Only Fans donde me ven en una situación donde yo no quiero que me vean", dijo la modelo.

Por el momento la modelo aseguró que deberá cumplir con los contratos que ya se comprometió y se recuperará poco a poco con el apoyo de sus familiares y de su esposo quienes son los que velan por su bienestar.

Esposo de Xoana González hace SENSIBLE PUBLICACIÓN

Xoana González ha generado preocupación en las redes sociales luego de que se viralizara un video donde aparece visiblemente afectada, llorando y pronunciando frases confusas como: "No quiero que me dejen" y "¿Y Blue? Necesito un gato".

Estas imágenes inquietaron a sus seguidores, quienes empezaron a preguntarse sobre su bienestar emocional. Ante el silencio de Xoana sobre lo ocurrido, su esposo, Javier González-Olaechea, decidió apoyarla públicamente.

Esposo de Xoana González la apoya. (Instagram)

A través de sus redes sociales, compartió una tierna foto de su boda con Xoana, acompañada de la frase: "Te elijo mil veces". Con este mensaje, dejó claro que está a su lado en este momento complicado.

El gesto de Javier sorprendió a muchos, ya que ninguno de los dos había hablado directamente sobre las imágenes que se difundieron. Algunos seguidores especularon que Xoana podría estar pasando por una crisis emocional, especialmente luego de que ella misma mencionara el dolor que siente tras la reciente pérdida de su tía abuela, Nidia.

Hasta el momento Xoana González se encuentra rodeada de todas personas que se han convertido en su contención en situaciones de vulnerabilidad y asegura que poco a poco volverá a ser la misma de antes.