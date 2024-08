Xoana González REVELA DETALLES sobre su salud tras preocupante video: "No se lo deseo a nadie"

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Xoana González compartió íntimos detalles sobre su actual estado de salud. En ese sentido, la modelo argentina reveló el mal que padece, el cual la aqueja desde hace más de 13 años. Dicha revelación tomó por sorpresa a sus seguidores en redes.

Recordemos que en un reciente video Xoana González causó preocupación por su extraño comportamiento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Luego del incidente en redes sociales, en donde Xoana González mostraba un extraño comportamiento que causó la preocupación de sus seguidores, la modelo argentina decidió pronunciarse al respecto pidiendo disculpas por lo sucedido.

Xoana González mensaje en redes

Además, reveló el mal que la aqueja desde hace más de 13 años y por el cual se le vio actuando de esa manera durante un anterior live. Y es que la reconocida creadora de contenido de OnlyFans detalló que padece de estrés postraumático.

"Gente, no puedo volver como si nada, me encantaría, pero mañana tengo que cumplir con el OF y mejor lo explico yo antes que especulen cosas que no son", empezó diciendo Xoana González en su historia de Instagram.