Xiomy Kanashiro reafirma su soltería: Esta fue su reacción al ver un video de Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro generó controversia al ser presentada como invitada especial en el programa digital ¿Ahora qué?. Durante su participación, fue consultada sobre su actual estado sentimental y su pasada relación con Jefferson Farfán. ¿Qué dijo la bailarina al respecto?

Durante su participación en ¿Ahora qué?, los conductores del podcast sometieron a Xiomy a un cuestionamiento al mismo estilo de El valor de la verdad. Una de las preguntas más picantes fue sobre su actual estado sentimental.

Xiomy aclaró que actualmente se encuentra soltera, aunque ninguno de los tres conductores del podcast le creyó. En ese momento, la conversación cambió de tono cuando Carlos Vílchez mostró un video en el que Jefferson Farfán era el protagonista.

La exbailarina de Pamela Franco se mostró ligeramente avergonzada en ese momento y optó por mirar su celular mientras reproducían el video. Rápidamente, los conductores cambiaron de tema y Xiomy volvió a sonreír para la cámara.

En una reciente entrevista con el programa "Amor y Fuego", Xiomy Kanashiro aseguró que su crecimiento en los medios no está relacionado con su breve relación sentimental con Jefferson Farfán. Desde su aparición junto al exfutbolista, la exbailarina ha sido invitada a diversos programas y anunció su nuevo rol como conductora de un espacio musical.

Además, también negó los rumores sobre un supuesto canal de YouTube que le habría financiado Farfán. En una conversación con Carloncho en un podcast, la bailarina aclaró que su llegada a la televisión fue fruto de su trabajo previo.

"Creo que aquí la producción me estuvo buscando desde el año pasado, Carloncho no me va a dejar mentir. Así que nadie me ha comprado absolutamente nada", enfatizó Kanashiro.