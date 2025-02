¡Se ríe de sí misma! Alvina Ruiz revela las bromas que recibe tras su caída viral en pleno noticiero

La periodista Alvina Ruiz es una de las caras más queridas de la televisión peruana. Con su estilo serio pero carismático, ha logrado ganarse al público. Sin embargo, no todo en su carrera ha sido formalidad. En una reciente entrevista, recordó con humor el momento en que sufrió una caída en plena transmisión y reveló que la gente aún se lo recuerda en la calle.

Durante una transmisión en vivo en "América Noticias", Alvina Ruiz sintió que perdía el equilibrio y, en lugar de resistirse, decidió dejarse caer.

"Yo sentía que estaba perdiendo estabilidad, que no había forma de evitarlo y veía el final de ese momento, y opté por dejarme caer" , contó entre risas.

El blooper no pasó desapercibido y rápidamente se hizo viral en redes sociales. Incluso, el programa de Jorge Benavides hizo una parodia del momento.

Las bromas del público. Desde aquel día, la gente no ha dejado de recordarle el incidente. Cada vez que la ven en la calle, le lanzan bromas sobre su caída.

"Cuando me ven correr, me dicen: 'Cuidado, no te vayas a caer'", reveló la periodista, asegurando que se toma todo con buen humor.