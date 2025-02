Micheille Soifer NIEGA tener una relación con Gley Reñé pese a evidencia: "Somos amigos"

Micheille Soifer desmintió los rumores de una relación con el cantante Gleysom Reñé durante su participación en América Hoy. La artista aclaró que entre ellos solo hay amistad, pese a que han sido vistos juntos en varias ocasiones. Sus declaraciones generaron opiniones divididas entre los conductores del programa.

"Somos amigos (...) lo que pasa es que si no tenemos nada oficial, somos amigos, estamos saliendo", explicó Soifer cuando le preguntaron por su cercanía con el joven artista. Además, señaló que su presencia en el cumpleaños de Gleysom no significa que sean pareja.

Micheille Soifer niega romance con Gleysom Reñé

Micheille descartó haber organizado eñ cumpleaños de Gley. "Él me invitó a su cumpleaños, yo fui invitada, entonces celebramos y comimos rico, pero no somos pareja oficialmente", agregó Micheille. A pesar de sus palabras, algunos en el set insinuaron que podría haber algo más entre ambos.

Milett Figueroa apoyó la idea de una posible relación y le envió un mensaje directo a Gleysom. "Gleysom, se te va a hacer tarde, aprovecha la oportunidad, una mujer hermosa y trabajadora", comentó, destacando las cualidades de Micheille.

Por otro lado, Janet Barboza expresó su desacuerdo con la elección de Soifer, argumentando que no le agrada que nuevamente se involucre con un cantante. "A mí no me gusta Gleysom porque tiene el perfil parecido a los anteriores, es cantante y músico, a mí me gusta que Micheille esté con un empresario", opinó.

Hasta el momento, Gleysom Reñé no ha dado declaraciones sobre los rumores. Mientras tanto, Soifer ha dejado en claro que su relación con él es solo de amistad, aunque sin descartar la posibilidad de que en el futuro las cosas puedan cambiar.

El cumple de Gley

A través de su cuenta de Instagram, Micheille Soifer compartió unas palabras llenas de cariño para Gleysom Reñé, quien está celebrando un año más de vida.

"¡Hoy es un día hermoso porque naciste tú! Me encantaría decirte tantas cosas, pero que lo nuestro se quede nuestro. Feliz cumpleaños @gley_cdlh ... no entenderían, una y mil veces", escribió la popular 'Michi'.

Pero eso no fue todo. También publicó un video donde se ve a Gleysom con el celular en la mano, en una videollamada con su familia en Cuba. Lo que más llamó la atención de los seguidores fue que Micheille lo llamó "amor" frente a todos los asistentes, demostrando el gran cariño que siente por él.

Micheille Soifer, quien ha preferido mantener su vida sentimental en privado en los últimos años, ahora no tiene problemas en gritar su amor a los cuatro vientos. ¿Se viene un anuncio más grande? ¡Habrá que esperar para ver qué más nos tiene preparado esta pareja!