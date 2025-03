Johana Cubillas vuelve arremeter contra Macarena Vélez: "No puede ser posible que se burle"

El escándalo en torno a Johana y su aún esposo, Juan Ichazo, sigue en aumento luego de que el exfutbolista fuera captado cargando a Macarena Vélez en estado de ebriedad. Sus declaraciones han generado revuelo, especialmente tras la difusión de un nuevo video que evidenciaría la cercanía entre Ichazo y la exchica reality.

En una entrevista para el programa Magaly TV: La Firme, Cubillas se refirió a las recientes declaraciones de Macarena Vélez quien restó importancia a la grabación donde se le ve inconsciente y siendo cargada por Ichazo. Además, explicó que su pronunciamiento busca generar conciencia, sobre todo porque muchas jóvenes siguen a la modelo.

Además, también se conoció que un extenso mensaje, dónde la hija del 'Nene' cuestionó la normalización del consumo excesivo de alcohol. Asimismo, Johana, le recordó a Vélez sus episodios pasados donde aparecía en estado de ebriedad y hasta puso denuncia.

Durante la entrevista, Cubillas se refirió a un reciente video de Macarena Vélez junto a Ichazo y aprovechó para revelar que habría descuidado a su hijo por estar con la modelo. La hija del exseleccionado peruano manifestó su molestia al descubrir que su esposo no cumplió con su palabra de visitar al pequeño.

"Hoy veo que han grabado un reel y Juan le dijo a mi hijo mayor, que va a cumplir 5 años, que hoy iba a venir a verlo. Me dijo que no pudo por trabajo y luego entro a Instagram y veo que han estado grabando estupideces. Por eso ha dejado a mi hijo llorando acá", expresó Cubillas.

Además, la joven enfatizó que su indignación no solo responde a la situación personal que enfrenta, sino también al impacto que esta exposición podría tener en la imagen de Ichazo, quien se desempeña como coach de salud.

"Lo que me molesta es que él avale un comportamiento tan repudiable como el de la chica del otro... Juan, no sé si la gente lo sabe, pero él es coach de salud y me preocupa porque está dañando su imagen, y me tiene que pasar plata para mis hijos", declaró.