¿Luciana Fuster espera un bebé de Juan Morelli? Su "antojo" enciende rumores

Los rumores no tardan en encenderse en el mundo del espectáculo, y esta vez, Luciana Fuster es el centro de las especulaciones. Un reciente video compartido por la modelo en sus redes sociales ha generado una ola de comentarios sobre un posible embarazo con su novio, Juan Morelli. Sus seguidores no pasaron por alto un detalle en particular, lo que ha avivado aún más la incertidumbre.

¿Luciana Fuster embarazada de Juan Morelli?

Luciana Fuster ha vuelto a estar en boca de todos, pero esta vez no por su éxito en los certámenes de belleza, sino por un video en sus redes sociales que ha desatado rumores de un posible embarazo con su novio, Juan Morelli.

La modelo y ex 'Miss Grand International' publicó en sus historias de Instagram un clip donde aparece cocinando, pero lo que más llamó la atención fue la descripción que escribió: "Tenía antojo de hotdog".

Esta simple frase fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular sobre un posible embarazo.

04.03.25 | Luciana Fuster sale con Juan Morelli y publica el antojo que tuvo. Fuente: Instagram de Luciana Fuster pic.twitter.com/rf6IcHD2Q9 — @ghelanma (@ghelanma) March 5, 2025

Las redes sociales no tardaron en reaccionar y muchos de sus seguidores dejaron mensajes insinuando que la modelo podría estar esperando un bebé.

"Bebé en camino", "Baby Lu en camino" y hasta emoticones de biberones y mujeres embarazadas fueron parte de los comentarios en su publicación.

Hasta el momento, Luciana no ha salido a aclarar los rumores, pero la duda sigue creciendo entre sus seguidores, quienes están atentos a cualquier pista que confirme la noticia.

Luciana y Juan Morelli: una relación sólida

Luciana y su novio, el productor musical Juan Morelli, han demostrado estar viviendo una de las mejores etapas de su relación.

El pasado San Valentín, la modelo compartió una romántica publicación dedicada a su pareja, donde escribió: "Happy Valentine's, corazón".

Por su parte, Morelli no se quedó atrás y reposteó la misma imagen agregando tres corazones, dejando claro que su relación está más fuerte que nunca.

Su nueva vida tras Patricio Parodi

Desde que terminó su relación con Patricio Parodi, Luciana ha decidido enfocarse en su nueva etapa con Morelli y, por lo que se puede ver en sus redes, está más feliz que nunca.

Hace unos días, la modelo publicó un video mientras manejaba y cantaba con una gran sonrisa. Sin embargo, lo que más sorprendió fue que luego giró la cámara y mostró a Juan Morelli, dejando en claro que su relación va viento en popa.

Este tipo de gestos han convertido a la pareja en una de las más comentadas del momento, y con los recientes rumores de embarazo, el interés del público ha aumentado aún más.

Por ahora, todo apunta a que se trata solo de una coincidencia y que el famoso "antojo" no significa nada más. Sin embargo, sus seguidores siguen a la expectativa de si la modelo dará alguna declaración al respecto. Luciana Fuster y Juan Morelli continúan compartiendo su amor públicamente, pero la gran pregunta sigue en el aire: ¿Pronto habrá un "Baby Lu" en camino?.