¡Pagó 200 dólares! Jhonny Silva compró zapatillas a taxista para poder ingresar a discoteca del sur

El empresario Jhonny Silva fue captado este fin de semana disfrutando de una animada noche en una discoteca del sur junto a su actual pareja, Fiorella Peralta. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención no fue su presencia en el local, sino la curiosa medida que tomó para poder ingresar, dejando a más de uno sorprendido.

Pagó en dólares para cambiar de zapatillas

En un informe reciente del programa 'Amor y Fuego', se difundieron imágenes de Jhonny Silva llegando a una discoteca junto a Fiorella Peralta. Su aparición pública ocurre en medio de la polémica con su expareja, Vanessa López. No obstante, lo que más impactó fue la particular medida que utilizó para poder entrar al local.

Silva arribó al recinto con sandalias, pero al no cumplir con el código de vestimenta del establecimiento, decidió comprarle las zapatillas a un taxista que se encontraba en la zona. Lo más sorprendente fue el precio que pagó por ellas, dejando atónitos a quienes presenciaron el intercambio.

"¿A cuánto te compró las zapatillas?", preguntó el reportero. A lo que el taxista respondió: "200 cocos (dólares)". Ante la duda, el periodista insistió: "¿80 cocos?", pero el conductor reafirmó: "200, claro". Incluso, reveló que Silva no quiso dejarle sus sandalias como parte del trato.

Fiorella Peralta vuelve a atacar a Vanessa López

En las recientes imágenes difundidas por el programa 'Amor y Fuego', se pudo ver a Jhonny Silva y Fiorella Peralta disfrutando de la fiesta junto a sus amigos. Su reaparición pública se da solo días después de que Vanessa López afirmara que Silva seguía buscándola, generando polémica en el mundo del espectáculo.

Pero sin embargo, lo que más llamó la atención del informe , fue que tras ser consultado sobre las declaraciones de su expareja, Silva se mostró sorprendido y evitó pronunciarse. Sin embargo, su novia no dudó en intervenir con una respuesta contundente contra López.

"En la vida todo es mentira, como siempre, como miente esa mujer...", afirmó Fiorella Peralta, desmintiendo a López y defendiendo a su pareja.

La noche de Jhonny Silva no pasó desapercibida, no solo por su inesperada compra de zapatillas, sino también por los nuevos enfrentamientos entre su actual pareja y su ex. Mientras la polémica sigue creciendo, el empresario continúa disfrutando de su relación con Fiorella Peralta sin pronunciarse sobre las acusaciones de Vanessa López.