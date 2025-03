Macarena Vélez responde a Johana Cubillas tras críticas: "Pido que esa señora me respete"

Macarena Vélez no se quedó callada y le respondió fuerte y claro a Johana 'Nena' Cubillas, quien la criticó tras la difusión de un video donde aparece siendo cargada por Juan Ichazo, expareja de Cubillas y padre de su hijo. La exchica reality dejó en claro que no tiene nada que ocultar y exigió respeto.

Macarena Vélez marca distancia con Johana Cubillas

Durante su participación en "América Hoy", Macarena fue consultada sobre los comentarios de Cubillas y dejó claro que no tiene intención de entrar en dimes y diretes con ella.

"Ella no me conoce, yo tampoco la conozco, no pienso poner adjetivos calificativos ni tampoco me pienso manejar como se maneja ella, yo soy una persona que tiene las cosas bien en claro", respondió Vélez con firmeza.

A pesar de la controversia, la influencer aseguró que respeta a Johana Cubillas, pero no está de acuerdo con la forma en que ha hablado sobre ella.

"La respeto bastante, pero no comparto su forma como quiere calificarme, porque no me conoce", señaló en vivo.

En otro momento, Macarena también defendió su cercanía con Juan Ichazo, dejando en claro que ambos han tomado caminos separados y no hay razón para criticarlo.

"En realidad, creo que no tiene que irse con nadie si ellos ya están separados, por algo es y son padres de hijos, y creo que como padres también tienen que respetarse", dijo, en referencia a la relación que Cubillas tuvo con Ichazo.

Finalmente, pidió que se le brinde el mismo respeto, ya que considera injusto que la critiquen sin conocerla.

"Pido que esa señora me respete a mí como persona porque no me conoce, más habla una persona que habla de otra", concluyó.

Macarena Vélez se defiende y dice que no es borracha

Las críticas contra la exchica reality surgieron después de que se viralizara un video en el que Juan Ichazo la carga en plena calle tras salir de una fiesta. Esto provocó todo tipo de comentarios en redes sociales, y muchos la cuestionaron por su comportamiento.

Macarena no dudó en aclarar la situación. Además, negó haber perdido el conocimiento por el alcohol y aseguró que sus amigos solo la estaban cuidando.

"Soy una chica deportista de toda la vida, que le encanta salir de fiesta... Pero porque soy Macarena Vélez me graban y quieren hacer todo un show... No soy una persona borracha en lo absoluto , simplemente ese día salgo y el lugar era un poco alejado, estaba con amigos que los quiero muchísimo y estaban cuidando de mí. La verdad que sí, me quedé dormida... no sé qué daño le hago a alguien si me cargan, si salgo de fiesta o no", puntualizó.

Así, Macarena Vélez dejó claro que seguirá disfrutando de su vida sin hacerle daño a nadie y que no le interesan los comentarios malintencionados. ¿Se dará una respuesta por parte de la 'Nena' Cubillas? ¡Estaremos atentos!