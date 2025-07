Ganador de "Yo Soy" revela que mujeres se sobrepasaron con él en show: "No le debe ocurrir a un hombre o mujer"

Jonatan Angles, recordado por su imitación de Mario "El Pájaro" Gómez en "Yo Soy", vivió un momento muy incómodo durante uno de sus conciertos. El artista denunció en sus redes que varias mujeres del público lo tocaron sin su consentimiento mientras cantaba.

Todo pasó durante una presentación en vivo, cuando Jonatan Angles, recordado por su imitación de Mario "El Pájaro" Gómez en "Yo Soy", se acercó al público para animar el show como siempre. Sin embargo, un grupo de mujeres se aprovechó del momento y lo tocó de forma indebida por la espalda. El video fue grabado y publicado por el propio cantante en TikTok.

En el video se ve claramente que Jonatan intenta mantener la calma, pero hace gestos de molestia. A pesar de eso, las mujeres continúan acercándose e incluso lo tocan por zonas íntimas. Finalmente, un miembro del equipo de seguridad se acerca para ayudarlo.

Luego del incidente, el cantante escribió un mensaje claro en sus redes sociales: "A mí tampoco me gusta que me toquen sin mi permiso. Nunca digo nada porque no quiero que piensen que soy creído. Simplemente, me alejo", señaló.