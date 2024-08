Daniela Darcourt habla de la importancia de la salud mental: "He estado medicada"

Daniela Darcourt es una reconocida cantante de la salsa peruana que siempre ha tratado de ser transparente para sus seguidores. En una entrevista, conversó acerca de la salud mental y cómo lo ha venido tomando en los últimos años de su carrera musical.

En el podcast de Cristian Rivero, la artista Daniela Darcourt estuvo contando sobre su carrera musical, su más reciente álbum 'Renacer' y muchas cosas más de su vida personal. Entre ellos, mencionó sobre la salud mental y cómo ella ha tratado de hablarlo abiertamente para que conozcan a la cantante real, que no es perfecta.

"Aquí donde me ves, he estado medicada nuevamente y viviendo igual, contando a la gente 'no estoy bien, no ha sido tan bueno este día'. Me encanta hablar (de la salud mental) y creo que he sido una de las pocas personas que sí se lo ha tomado en serio para manifestarlo. Me gusta humanizar al artista porque vivimos en un ambiente donde todo tiene que ser perfecto y no es que tenga que ser perfecto, tiene que se real", expresó.