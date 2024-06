¡Se lamenta! Cristian Rivero no pudo tener una hija con Gianella Neyra y revela el motivo

Cristian Rivero confeso en una entrevista que anhelaba mucho ser padre de una mujercita, sin embargo, malas decisiones le impidieron cumplir este anhelo que ya no podrá hacerse realidad.

Como se sabe el conductor de televisión comparte una larga relación con la actriz Gianella Neyra alejados de los escándalos y cuidando el romance que hasta el día de hoy se mantiene intacto.

Apenado

Cristian Rivero sorprendió a propios extraños al confesar que le hubiera gustado tener una hija Y es que el conductor de televisión solamente tiene un hijo con la actriz Gianella Neyra.

Pese a que han formado una sólida familia ya que Neyra también tiene un hijo mayor fruto de su pasado matrimonio los cuatro han sabido congeniar y presumir la excelente relación que tienen en redes.

El antiguo conductor del programa de "Esto es guerra" se confesó a través de las cámaras y reveló detalles inéditos sobre su vida personal con su pareja Gianella Neyra con quién tiene una relación de hace más de 10 años.

El conductor reveló que el trabajo de criar a un bebé no es para nada sencillo sin embargo el pensarlo y meditar la idea de tener otro bebé le tomó más tiempo de lo previsto y cuando finalmente se decidió ya era demasiado tarde.

"Todas esas cosas complicadas de la crianza, del bebé cuando recién nace, la mala noche, que se enferma, te las olvidas. Yo cuando quise uno más, quería una mujercita, ya fue muy tarde, me animé muy tarde", reveló Rivero bastante peinado de esta decisión ya que no puede retroceder el tiempo.

Asimismo Cristian recalcó que en casa solamente son dos varones y le hacía mucho anhelo que una mujercita alegrara más a una familia que han logrado constituir a lo largo de este tiempo.

"Debo confesar que me arrepiento, no hubiese gustado tener una mujercita. Somos dos en casa y dos varones en casa, me hubiera gustado tener a mi princesa y Gianella me dice 'por algo pasan las cosas', terminó diciendo Cristian con un rostro bastante desencajado pero satisfecho de poder ser feliz con lo que tiene.

Cristian Rivero reaparece tras su salida del reality y deja MISTERIOSO mensaje

El llanto de Cristian Rivero en su despedida de "Esto es Guerra" dio mucho que hablar y Magaly Medina fue una de las más críticas al respecto. En redes sociales, diversos usuarios respaldaban a la "Urraca" y señalaban que el conductor se notaba incómodo en el reality, por lo cual, no entendían su emotividad en su último día.

Al respecto, en una reciente entrevista para las cámaras de "Todo se Filtra", la pareja de Gianella Neyra reveló cuál fue el motivo de su llanto en "Esto es Guerra". "A raíz de que soy papá me he vuelto un llorón. Soy una persona que le gusta expresar sus emociones, trato de no guardarlas. Esto es Guerra fue una experiencia para mí retadora, fue una invitación que no esperaba, la pasé muy bien, fue los tres meses que duró la temporada", acotó.