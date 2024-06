¡El primer amor no se olvida! Mario Irivarren prefiere a "Combate" antes que a "Esto es Guerra": "Era una familia"

¡Todo el mundo sabe que "Combate" es bacán! Uno de los programas que marcó una época en la televisión peruana fue "Combate". El reality de competencia conducido por Renzo Schuller y Gian Piero Díaz fue el favorito de grandes y chicos y hasta ahora, muchos piden su regreso a las pantallas. Uno de los competidores emblemas del desaparecido espacio es Mario Irivarren, quien se encuentra en "Esto es Guerra" desde hace casi 10 años. Por ello, recientemente se le hizo la consulta por cuál es su preferido, a lo que la "Calavera Coqueta" respondió sin ninguna duda que escogería al programa que lo vio nacer.

Uno de los chicos realities más queridos es Mario Irivarren. El popular "Calavera Coqueta" estuvo varios años en "Combate", donde llegó a ser capitán emblemático del "Equipo Rojo", para luego pasar a "Esto es Guerra", reality donde es competidor habitual desde hace varios años.

Luego de esto, vino la revelación de Mario Irivarren. El ex de Alondra García Miró abrió su corazón y reveló que prefiere a "Combate" por encima de "Esto es Guerra" y destacó cuáles eran los factores que lo llevan a tomar esta decisión.

Hace varios años, Mario Irivarren pasó de "Combate" a "Esto es Guerra", siendo este un duro golpe para el reality de ATV. Su partida coincidió con la salida de Gian Piero Díaz y Renzo Schuller a Latina para formar parte del realiy "Reto de Campeones", el cual no tuvo el éxito esperado. Según contó en una pasada entrevista, Mario Irivarren recibió una propuesta para irse al reality antes mencionado, sin embargo, optó por una mejor opción económica.

"En el momento que ellos se van, me dicen: 'Vamos a hacer este nuevo proyecto y queremos que nos acompañes'. Fui sincero y les dije: 'Si me voy a salir de un reality para ir a otro, me voy a ir a la mejor opción'. En ese momento, lo mejor era 'Esto es guerra'", reveló "Iri", quien gracias a su paso por los realities de competencias más vistos tiene 2,6 M seguidores en redes sociales.