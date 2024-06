¡No soportó! Jossmery Toledo rompe su silencio tras rumores de relación con futbolista: ¿Lo confirmó?

¿Uno más a la lista? Desde la exposición del romance clandestino que mantuvo con Paolo Hurtado, Jossmery Toledo había estado alejada del ambiente farandulero. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la popular "Tombita" estaría en amores con un futbolista de un equipo del Cusco, específicamente Cienciano, por lo cual, las críticas en redes no tardaron. Justamente fue por esta vía que la exchica reality decidió romper su silencio y habló por primera vez sobre la presunta relación que mantendría con un nuevo "pelotero". ¿Qué dijo?

El tiktoker Ric La Torre reveló el sábado 8 de junio que Jossmery Toledo estaría en una relación con un futbolista del Cienciano. El creador de contenido compartió la noticia de un medio local y la relacionó con la exagente policial.

"Ya me contaron que una piernona de voz gruesa le está exigiendo un 'depa' a su nueva 'víctima, perdón a su nuevo novio que juega en el 'Papá'. Ella quiere mudarse a un barrio 'ficho' y está presionando al hombre que ama, que le pague el primer mes y la garantía. Ese muchacho no lee ni los crucigramas de los diarios. No se ha enterado del historial y 'sentimientos' de su 'media naranja'. Qué palta...", señaló Ric La Torre en sus redes sociales, posteando la noticia directa de un medio local.