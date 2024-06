Andrés Hurtado critica a Yahaira Plasencia como conductora: "Canta bonito pero ahí no más"

El conocido conductor de televisión Andrés Hurtado no fue ajeno a la polémica generada por Yahaira Plasencia quien hace poco se despidió de la conducción del programa 'Al Sexto Día' para que pueda tomar ese rol Laura Spoya.

El recordado 'Chibolín' fiel a su estilo criticó a la salsera por haber asumido un rol que aparentemente le habría quedado bastante grande ya que no fue del agrado del público.

Durante la emisión de su último programa 'Porque hoy es sábado con Andrés', el conductor tuvo como invitada especial a la carismática Laura Spoya quien es la nueva conductora de 'Al Sexto Día', espacio que era dirigido por Yahaira Plasencia.

Como se recuerda Magaly Medina había revelado que era probable que la salsera ya no continúe más en el programa de espectáculos por su falta de experiencia para sacar adelante un programa, al parecer el bajo rating le jugó en contra.

Es por ello que Andrés, fiel a su estilo no dudó en cuestionar la decisión de la producción del programa para elegir a la cantante como conductora del programa, sus declaraciones dejaron sorprendida a Spoya quien solo atinó a sonreír.

Incluso, el conductor reconoció que la salsera tiene talento para el baile y el canto el cual ha sido su rubro desde un inicio por lo que le aconsejó seguir ahí y no inclinarse a rubros que la dejen mal parada.

"Yahaira Plasencia tiene talento para el baile, a mí me encanta, canta bonito; pero ahí no más" , agregó el conductor.

Sin embargo, lo que más causó asombro por los televidentes es que Laura Spoya estaba desde un inicio en los planes para conducir 'Al Sexto Día', pese a ello los directores optaron por Yahaira Plasencia.

Al parecer Spoya no había querido revelar estos detalles para no crear polémica y tampoco para afectar a Yahaira Plasencia ya que ambas han demostrado ser buenas amigas sin ningún problema de por medio.

Diversos usuarios apoyaron las palabras de Andrés en redes reafirmando que Yahaira Plasencia dejó mucho que desear como conductora del programa.

""Yahaira Plasencia tiene talento para el baile, a mí me encanta, canta bonito; pero ahí no más", "No soy hincha de Chibolin pero le doy la razón", "Es cierto no pasaba nada con Yahaira", "En ese punto te doy la razón, le falta mucho a Yahaira", fueron algunos de los comentarios.