¡Quiere campeonar! Alianza Lima organizaría un cuadrangular con grandes equipos de Sudamérica

¡Un solo objetivo! Alianza Lima quedó fuera de todo torneo internacional tras ser eliminado de la Copa Libertadores y no haber podido clasificar a la Copa Sudamericana. Además, en el plano local, las cosas no salieron como pensaron y quedaron cuartos en el Torneo Apertura, por lo que en este primer semestre del año se quedaron con las manos vacías. La consigna es una en La Victoria y apuntan con todo al título nacional, por lo que, a modo de preparación y para no perder ritmo futbolístico, estarían preparando un cuadrangular amistoso contra grandes equipos de Sudamérica. ¿Quiénes serán?

Alianza y un cuadrangular para no perder ritmo

Este 2024, Alianza Lima tiene una misión: aguarle la fiesta a Universitario en su centenario y lograr el campeonato nacional. Para hacer esto posible, deberá ganar el Torneo Clausura para así forzar una nueva final nacional ante su "compadre" y poder así cobrarse la revancha del año pasado.

Actualmente, los equipos de la Liga 1 están de para debido a la participación de la selección peruana en la Copa América, por lo que, muchos ya están pensando en qué hacer para no perder ritmo de competencia. Uno de ellos es Alianza Lima, ya que en las últimas horas trascendió que existe la posibilidad de que organice un cuadrangular internacional donde competirá con grandes equipos de Sudamérica.

En un inicio había trascendido que Deportivo Pereyra (ex equipo de Alejandro Restrepo) y Caracas de Venezuela eran dos de los rivales confirmados, pero esta opción habría quedado descartada. Según reveló el periodista Mauricio González Arteaga, Alianza Lima ya tendría todo definido con grandes equipos sudamericanos, entre los que destaca un rival peruano.

Atención: me aclara una fuente que el cuadrangular SÍ se realizará en LIMA con la presencia de @nacionaloficial y de @ClubALoficial, pero que NO irá el Deportivo Pereira sino el @ClubSCristal y el 4° equipo no sería venezolano. pic.twitter.com/LGe2dSUCHP — Mauricio Gonzalez Arteaga (@MauricioGPF) June 8, 2024

Atlético Nacional, multicampeón del fútbol colombiano y ganador de Copa Libertadores, sería uno de los rivales de los blanquiazules. Ambos equipos tienen buena relación y el año pasado ya se enfrentaron en un amistoso en la "Noche Verdolaga", por lo que no tendrían problemas en aceptar la invitación.

Además del cuadro cafetero, Sporting Cristal también diría presente en el cuadrangular. Celestes e íntimos tienen un trato cordial entre sus dirigencias e incluso hace poco los blanquiazules fueron a entrenar al Alberto Gallardo. El cuarto rival no sería venezolano y faltaría definir para que estos amistosos empiecen lo antes posible.

¿Cómo le fue a los íntimos?

Los blanquiazules esperaban con gran ilusión el inicio del año futbolístico totalmente renovados tras la salida de Christian Cueva, Chicho Salas, entre otros elementos de la institución.

Al frente tenían la Liga 1 y la Copa Libertadores, donde nos les fue de lo mejor. En el plano local, los blanquiazules, capitaneados por el inacabable Hernán Barcos, quedaron cuartos en el Torneo Apertura, lejos de alcanzar a su "compadre". Además, en la Copa Libertadores obtuvieron el último lugar del grupo A y el equipo íntimo se quedó sin opciones de los octavos de final o de clasificar a la Copa Sudamericana.

Muchos hinchas pedían a gritos la salida de Alejandro Restrepo tras estos malos resultados, pero un gran sector también hacía notar el crecimiento futbolístico de Alianza Lima, sobre todo en la Copa Libertadores. En el certamen continental, los íntimos casi nunca fueron pasados por encima y en su último partido, sometieron al mismo Fluminense en el propio Maracaná, donde incluso estuvieron hasta en dos ocasiones arriba en el marcador.

Si bien en lo futbolístico se avanzó, en el fútbol mandan los resultados y eso lo sabe bien Alejandro Restrepo y compañía. Por ello, este cuadrangular amistoso ante grandes equipos de Sudamérica le permitirá a Alianza Lima llegar con rodaje futbolístico al Torneo Clausura para que el sueño del título nacional continúe más vigente que nunca.