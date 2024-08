Chechito revela que su familia le dio la espalda cuando formó su orquesta: "Todos se resintieron conmigo"

El joven Sergio Romero 'Chechito' es un reconocido cantante de la cumbia y chicha peruana que saltó a la fama por medio de las redes sociales. A sus 19 años, decide dejar la agrupación de Los Cómplices de la Cumbia y formar su propia orquesta, pero esta decisión le trajo muchos problemas familiares.

En el podcast de 'Edson Pa' qué más', Chechito fue invitado a una divertida entrevista donde dio fuertes declaraciones sobre su salida de la orquesta de su tío. Como se conoce, el joven cantante inició en Los Cómplices de la Cumbia y al poco tiempo, ganó mucha fama, causando revuelo en las redes sociales.

Cuando decidió avanzar en su camino musical con su propia orquesta, Sergio Romero revela que tuvo que tomar una decisión que lo llevó a separarse de algunos familiares. Para formar 'Chechito y Orquesta' realizó un gran sacrificio y una fuerte inversión.

"Para formar mi orquesta hice un sacrificio tremendo, ha sido una inversión muy fuerte. La orquesta era de mi tío, mis primos, todo el apoyo y respaldo era de mi familia. Cuando yo me salgo de la orquesta para cumplir mi sueño, para seguir mi rumbo, todos se resintieron conmigo, eso sinceramente a mí me dolió. No es que yo sea creído ni nada, pero si yo ya no estoy en la agrupación, la gente ya no va a ver al grupo", contó.