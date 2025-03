Bryan Torres publica foto con Samahara Lobatón en redes y usuarios reaccionan: "Ella misma lo puso"

Desde hace unas semanas, Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en medio del foco de muchos medios luego que varias jovencitas salieran a revelar que tuvieron un amorío con el cantante de salsa. Ahora tras varios días después, el artista compartió una foto con la madre de su última hija en sus redes sociales y usuarios le dan todo.

A través de sus redes sociales, Bryan Torres sorprendió al publicar una foto junto a Samahara Lobatón. En la fotografía se puede apreciar como la madre de su última hija tomó la foto y los dos salen juntos sonriendo, pero separados. Además, acompañó la publicación con la canción "Flow HP" de Don Omar y Residente.

La publicación se realizó en el 'feed' de la cuenta de Instagram del cantante de salsa, pero con los comentarios desactivados como el resto de sus publicaciones. Ante ello, muchas personas compartieron la foto en TikTok, donde muchos usuarios opinaron sobre aquella publicación, pero le dieron con todo.

Varias personas incluso asumieron que la publicación de la foto habría sido realizada por la misma hija de Melissa Klug para marcar territorio con su pareja ante las fans que tendría. Incluso, algunos le aconsejaron que se 'diera cuenta' y que se separara del padre de su última hija.

"Ella misma lo puso", "La expresión corporal del Bryan lo dice todo", "La misma Samara subió la foto como para marcar territorio", "Mi amiga la que no entiende", "Hay Samahara estas viendo y no ves, solo es cuestión de tiempo igual se van a separar no pierdas el tiempo", "Amiga date cuenta", "Ella lo publicó es obvio", "Obligado por Samahara", "jaja tremenda obligada", "No suficiente con seguirlo rastrearlo chalequearlo ahora va a llenar el insta de su Bryan con sus fotos jaja", expresaron algunos usuarios.