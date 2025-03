Yaco Eskenazi orgulloso de Natalie Vértiz por su desfile en la 'Milán Fashion Week': "Estoy para apoyarla"

El conductor Yaco Eskenazi no ocultó su orgullo tras la participación de su esposa, Natalie Vértiz, en la Milán Fashion Week. La modelo peruana abrió el desfile del diseñador Jorge Luis Salinas el último fin de semana, consolidándose como una de las figuras más importantes de la moda en el país.

Yaco emocionado por Natalie Vértiz

Ver a su esposa en una pasarela tan prestigiosa fue un momento emocionante para Yaco, quien destacó lo impactante que es verla brillar en un evento de talla mundial, tal como lo fue el desfile de J. Salinas en la Milán Fashion Week.

"Yo muy orgulloso, de hecho, en cada cosa que hace Natalie estoy ahí para apoyarla y de hecho me hace sentir orgullo, felicidad y a veces siento hasta extrañeza porque la veo y siento que está en otro mundo", expresó.

El también actor confesó que le resulta increíble verla desfilar con atuendos deslumbrantes y luego compartir la cotidianidad en casa. "Siempre la fastidio con detalles de nosotros y de la casa y le digo: 'tú eres la que tira los zapatos'. A veces se vuelve surreal verla en esas pasarelas y esos vestidos, pero siempre feliz de la mano", comentó con humor.

Además, Yaco resaltó la disciplina y esfuerzo de su esposa. "Ella se prepara mucho, a veces no lo comunica, pero me doy cuenta. Se empieza a cuidar con la comida, hace una dieta especial, entrena diferente, se va a pruebas de ropa", reveló sobre la exigente rutina de la ex Miss Perú.

Finalmente, expresó su admiración por Natalie, no solo como modelo, sino también como madre y esposa. "Hace un montón de cosas y a la vez es mamá, esposa, a veces es mi amiga. Siento mucha admiración por ella", aseguró, dejando en claro el amor y respeto que tiene por su pareja.

Natalie Vértiz en MFW

A través de sus redes sociales, Natalie Vértiz compartió su entusiasmo por haber formado parte del desfile de Jorge Luis Salinas en el Milan Fashion Week. La modelo publicó varias instantáneas de su participación y expresó su agradecimiento al diseñador por la oportunidad.

"@jsalinas.pe Otoño W25 #MilanFashionWeek ¡Qué honor!", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Días antes del evento, en una entrevista con Magaly TV: La Firme, el diseñador ya había confirmado la participación de Vértiz y Alondra García Miró en su desfile. Además, recalcó que ya había trabajado con al esposa de Yako Eskenazi en otras oportunidades.

Es así que, Yaco Eskenazi dejó en claro el orgullo y admiración que siente por Natalie Vértiz. Destacó su disciplina, esfuerzo y cómo logra equilibrar su carrera en el modelaje con su rol de madre y esposa, convirtiéndola en un ejemplo de dedicación.