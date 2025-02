Sergio Galliani impacta con su reacción a confesión de amor de Connie Chaparro: "No sé si está fingiendo"

El actor Sergio Galliani, recordado por su papel de Nachito en "Al fondo hay sitio", sorprendió con su reacción tras escuchar la declaración de amor de su esposa, la actriz Connie Chaparro. Durante una entrevista en "Estás en todas", el actor comentó entre risas que no estaba seguro de si su pareja decía la verdad o solo lo estaba "endulzando".

En su reciente aparición en el programa de Natalie Vértiz, Sergio fue consultado sobre las declaraciones que Connie hizo en el podcast "La Linares", donde contó cómo su amor ha crecido a lo largo de los años. Con su toque de humor, Galliani recordó lo que dijo su esposa:

"Dijo que desde que estuvo conmigo recién se dio cuenta de lo que es estar enamorada" , comentó en vivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta después: "No sé si está fingiendo, mintiendo" , soltó entre risas. Su comentario causó sorpresa en Natalie, quien no dudó en responderle: "¿Qué? ¿Por qué va a estar fingiendo?" .

Sergio explicó que simplemente le sorprendió escuchar algo tan bonito, ya que no es común que su esposa haga declaraciones de amor de esa manera.

La actriz Connie Chaparro ha demostrado en varias ocasiones que su matrimonio con Sergio Galliani es sólido y lleno de amor. En su entrevista con Verónica Linares, la actriz aseguró que su relación con el actor le enseñó lo que realmente significa el amor y la estabilidad.

"No sabía cómo era el amor hasta que conocí a Sergio", confesó emocionada. Además, destacó que desde el inicio de su relación él la ayudó a ver la vida desde otra perspectiva. "Sergio me enseñó a valorar ciertas cosas que agradezco y que son muy bonitas. Apenas estuve con él, me decía: 'Llama a tu mamá'. Yo antes estaba con chicos de mi edad y no tenía esa conexión", agregó Chaparro.