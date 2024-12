Verónica Linares revela que sufrió robo de su tarjeta de crédito en salida familiar: "Qué cólera"

La periodista Verónica Linares, conductora de "América Noticias", relató un desafortunado incidente que vivió el sábado 28 de diciembre. A través de un video en Instagram, compartió cómo fue víctima del robo de su tarjeta de crédito mientras disfrutaba de una comida familiar en un restaurante.

"Me siento de lo más sonsa porque tantas veces les he dicho que no se descuiden, pero bueno, me descuidé por un ratito" , confesó Linares en su video, visiblemente afectada por el incidente.

La periodista destacó que, a pesar de ser muy cuidadosa en cuanto a sus pertenencias, esta vez no estuvo lo suficientemente alerta. Lo curioso del robo es que los delincuentes no se llevaron la billetera ni la cartera completa, sino solo la tarjeta de crédito.

Verónica Linares denuncia robo de tarjeta. (Instagram)

Este hecho dejó alarmados a muchos de sus seguidores, quienes rápidamente comentaron sobre cómo estos robos se llevan a cabo de manera tan sutil. En su relato, Verónica Linares explicó que normalmente es muy cuidadosa con sus pertenencias.

A pesar de sus precauciones, el robo pasó desapercibido hasta que intentó hacer un pago más tarde. Verónica relató cómo se dio cuenta del robo cuando quiso pagar la cuenta.

"Cuando quiero pagar, ya no tenía la tarjeta. Pagó mi esposo y yo pensé que se me había caído, porque si no te roban toda la cartera o te roban toda la billetera", explicó. Sin embargo, al llegar a casa y revisar su otra cartera, descubrió que la tarjeta no estaba allí tampoco. "Entonces, no se me había caído, en el carro tampoco estaba", agregó, confirmando que realmente había sido víctima de un robo.