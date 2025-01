¿Connie Chaparro podría volver a AFHS como secretaria de 'Nachito'? Esto dijo Sergio Galliani

La serie de 'Al Fondo Hay Sitio' ha cautivado al público durante muchos años, tras su regreso a las pantallas han incluido a nuevos personajes y algunos del reparto original. Es así como en esta nueva temporada regresa el querido 'Nachito' y esta vez, podría estar junto a su esposa Connie Chaparro.

Todos los actores de la serie AFHS, se reunieron hace un par de días para contar lo nuevo que se viene en esta nueva temporada 2025. Como se recuerda, en el último capítulo del 2024 anunciaron el regreso del popular 'Miguel Ignacio' más conocido como 'Nachito'.

Ahora, fue presentado frente a todo el equipo y respondió algunas preguntas sobre su papel en la serie. El actor expresó que no tiene idea de lo que viene para su personaje ya que en la serie, han pasado muchísimos años. Incluso desconoce si llegará con pareja o soltero.

"No sé en realidad, como ha pasado bastante tiempo en la historia también... no sé si 'Nachito' regresa solo o ya tiene pareja con alguien, no sé nada de eso. Lo primero que me dijeron ¿Quién va ser tu secretaria?, pero nada con todas las expectativas y las ganas de volver a grabar", expresó.