Laura Spoya confiesa que tuvo OnlyFans pero lo abandonó por IMPORTANTE razón: "Gané 700 dólares"

Laura Spoya volvió a sorprender con una confesión durante la más reciente edición de su podcast Good Time. La modelo reveló haber utilizado una plataforma similar a OnlyFans, donde las personas venden contenido de sus pies, pero tuvo que dejarlo por una importante razón.

¿Qué pasó con el OnlyFans de Laura Spoya?

Durante el programa de hoy, Laura reveló que la decisión de abrir un OnlyFans de pies nació a partir de que una de sus amigas ya usaba la plataforma y recibía muy buenas ganancias. Laura explicó que decidió unirse a la plataforma durante una semana para hacer pruebas. "Estaba a 9 dólares", recordó.

La modelo no esperaba que tuviera tanta acogida, ya que rápidamente ganó varios suscriptores y subió tres videos a la plataforma para ganar público. Sin embargo, le llegaron peticiones que no le resultaban muy agradables, por lo que se negó a continuar.

"Le metí producción para ver cuánto realmente podía ganar (...) me empezaron a llegar varios mensajes y gané, creo, $700 en un par de días, pero me llegaron mensajes de puros enfermitos. Me decían que meta mi pie en una sandía, que pise un osito de peluche...", agregó.

Laura Spoya admitió que el negocio era muy rentable, pero tuvo que retirarse porque no se sentía cómoda leyendo los mensajes que le enviaban las personas que la seguían. "Me dio cosita y dije, no puedo continuar, mi abuela no se va a sentir orgullosa de mí jajaja", dijo a modo de broma.

Laura Spoya le gusta los juegos de roles

Hace unos días la engreida de Jessica Newton habló con sus compañeros, Mario Irivarren y Gerardo, sobre los fetiches que cada uno tiene en el ámbito sexual. Nadie esperaba la tremenda confesión de Laura Spoya.

"Me gusta hacer juego de roles. Me gusta cambiarme el nombre y la nacionalidad", reveló Laura en un inicio.

Mario Irivarren complementó lo dicho por su compañera diciendo: "Con tu uniforme de policía y colegiala, jajaja".

Según Laura, aprovecha los viajes con su esposo para decirle que se encuentren en el bar del hotel y fingir que no se conocen, para empezar un coqueteo que termina llevándolos a la habitación, donde se dejan llevar en la intimidad.

La conductora de Good Time incluso reveló que habla en otros idiomas, como inglés o francés, con la finalidad de hacer la experiencia lo más realista posible.

Es así que, Laura Spoya intentó incursionar en un OnlyFans de pies tras la recomendación de una amiga, pero decidió retirarse rápidamente debido a los mensajes inapropiados que recibió. Aunque obtuvo ganancias, no se sintió cómoda con la experiencia.