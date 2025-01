Laura Spoya impacta al revelar insólito antojo que tuvo durante su embarazo: "¡Comía tierra!"

Laura Spoya ha dejado a sus seguidores atónitos al compartir una experiencia inesperada de su embarazo. En una reciente entrevista, Laura reveló que uno de sus antojos más peculiares fue comer tierra y arcilla. Te contamos todos los detalles.

Laura Spoya, ex Miss Perú y ahora conductora de podcast, dejó a todos boquiabiertos al revelar una impactante anécdota sobre su embarazo. En una reciente entrevista para el programa "Todo Good", la modelo contó que uno de sus antojos más intensos fue comer tierra y arcilla, algo que incluso llegó a cumplir con la aprobación de su médico.

La modelo detalló que esta obsesión fue tan fuerte que no podía ignorarla, por lo que decidió hablar con su ginecólogo para encontrar una solución segura.

"Llegué a un punto de tanta obsesión, hablé con mi ginecólogo y le dije: 'Quiero comer tierra, lo voy a hacer, y quiero que me digas cuál es la más saludable porque, de todas formas, me la voy a comer'" , relató Laura.

El médico no solo la entendió, sino que también le recomendó una arcilla especial diseñada para personas con este tipo de antojos. La modelo también contó cómo este peculiar hábito se volvió parte de su rutina diaria.

"Comía obsesivamente las barritas de tierra viendo tele", recordó entre risas. Su esposo, quien fue testigo de este inusual antojo, no ocultó su reacción. "Mi marido me miraba y me decía: 'No puedo verte, estás comiendo tierra'", agregó, provocando risas entre los oyentes.