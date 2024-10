Mayra Couto quiere volver a interpretar a 'Grace' en 'Al Fondo Hay Sitio': "Aunque sea una escenita"

Mayra Couto se convirtió en una de las actrices más populares de la década pasada debido a su interpretación de Grace González en la sintonizada serie 'Al Fondo Hay Sitio'. Sin embargo, varios años después abandonó su personaje y siempre ha rechazado volver a interpretarlo, aunque en sus últimas declaraciones dijo que está dispuesta a encarnar a Grace una vez más.

Mayra Couto quiere volver a 'Al Fondo Hay Sitio'

Han pasado casi ocho años desde la última vez que Mayra Couto encarnó a Grace González en 'Al Fondo Hay Sitio' y hace poco cuando fue consultada sobre si volvería a interpretar a la hermana de Joel, se mostró muy emocionada y dijo que sí.

"Sí, es bonito. Me gustaría regresar, sí, en mi corazón, aunque sea en una escenita para el público tal vez. Porque la gente sigue diciéndome: 'Grace no sé qué'", expresó en declaraciones para 'América Espectáculos'.

En esa misma línea, reveló que muchas personas aún le reconocen por su personaje en las calles, incluso se animó a contar una anécdota donde una niña del extranjero lo reconoció como la hija de Charito.

"Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: 'Yo te conozco, yo te veo en la tarde', y yo le dije espérate ¿tú cómo me conoces?: 'Es que te veo en la tarde', ah ya y le dije: 'Gracias'", contó.

Mayra Couto habla sobre su boda

La querida actriz peruana Mayra Couto, conocida por su papel en "Al fondo hay sitio", ha sorprendido a todos al revelar que está dispuesta a aceptar 'canjes' para financiar su boda con su novio colombiano, Juan Camilo. Mayra sueña con una boda de ensueño, pero sin gastar toda su plata.

En una reciente entrevista durante el evento 'Yo sí me vacuno', Mayra compartió sus emocionantes planes para el gran día. "Todavía no hay fecha (...) me emociona muchísimo, pero hay que trabajar mucho todavía para hacer la boda que quiero, la de mis sueños. Quiero ser una princesa, pero tampoco me voy a gastar toda la plata en el vestido", comentó la actriz, dando a entender que está abierta a recibir patrocinadores para su boda.

Mayra Couto también habló sobre su decisión de quedarse en Lima después de intentar trabajar en Colombia. "Por lo pronto, mi plan es estar en Lima. Ya lo intenté un poco en Colombia, pero ha sido difícil honestamente, así que me regresé para acá", explicó.