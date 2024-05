Mayra Couto abierta a 'canjes' para su boda soñada: "Quiero ser una princesa"

La conocida actriz peruana Mayra Couto sorprendió al revelar que no descarta aceptar 'canjes' para financiar su boda con su novio colombiano, Juan Camilo. La actriz, famosa por su papel en "Al fondo hay sitio", quiere tener una boda de ensueño, pero sin gastar todo su dinero.

Mayra Couto no descarta 'canjes' para su boda

La querida actriz peruana Mayra Couto, conocida por su papel en "Al fondo hay sitio", ha sorprendido a todos al revelar que está dispuesta a aceptar 'canjes' para financiar su boda con su novio colombiano, Juan Camilo. Mayra sueña con una boda de ensueño, pero sin gastar toda su plata.

En una reciente entrevista durante el evento 'Yo sí me vacuno', Mayra compartió sus emocionantes planes para el gran día. "Todavía no hay fecha (...) me emociona muchísimo, pero hay que trabajar mucho todavía para hacer la boda que quiero, la de mis sueños. Quiero ser una princesa, pero tampoco me voy a gastar toda la plata en el vestido", comentó la actriz, dando a entender que está abierta a recibir patrocinadores para su boda.

Mayra también habló sobre su decisión de quedarse en Lima después de intentar trabajar en Colombia. "Por lo pronto, mi plan es estar en Lima. Ya lo intenté un poco en Colombia, pero ha sido difícil honestamente, así que me regresé para acá", explicó. La actriz no planea dejar Perú por ahora debido a las dificultades para encontrar trabajo en el extranjero.

Una historia de amor en Cuba

Mayra y Juan Camilo se conocieron en Cuba en 2017, cuando ambos eran estudiantes en la isla. Aunque en ese momento Mayra estaba en una relación a distancia con un chico peruano, el nombre de Juan Camilo le llamó la atención desde el principio.

"Nos conocimos en Cuba. Nos presentamos todes, yo creo. No lo recuerdo (...) El punto es que algunos nombres se quedaron en mi cabeza. Podrías pensar que su acento colombiano me derritió en un segundo, pero no. Para nada. Es que yo estaba en una relación a distancia con un chico peruano y no veía a nadie con intenciones afectivas ni nada de eso. El caso es que me gustó su nombre", relató Mayra en una entrevista anterior.

Comprometida con la vacunación. Mayra Couto también aprovechó la ocasión para hablar de su participación en la campaña 'Yo sí me vacuno'. Después de vencer el cáncer de tiroides, la actriz se comprometió con esta causa para promover la vacunación en el país. "Yo sí me vacuno porque es mi manera de celebrar mi recuperación", dijo la actriz, destacando la importancia de vacunarse para prevenir enfermedades.

¿Qué sigue para Mayra? Aunque aún no hay una fecha definida para la boda, los seguidores de Mayra están ansiosos por ver cómo se desarrollan los preparativos. La actriz está determinada a tener la boda de sus sueños, y con su creatividad y pragmatismo, es probable que lo logre sin romper el banco.

La decisión de Mayra Couto de considerar 'canjes' para su boda muestra su deseo de ser práctica y mantener sus finanzas en orden. Al mismo tiempo, refleja su entusiasmo por celebrar su amor con Juan Camilo de una manera especial y memorable.