Johana Cubillas afirma que conoce a Macarena Vélez desde el colegio: "La he visto como en los videos"

La pelea entre Johana Cubillas y Macarena Vélez sigue dando de qué hablar. Ahora, la hija del 'Nene' Cubillas no solo le reclamó por meterse en su relación con Juan Ichazo, sino que también aseguró que Macarena arrastra problemas con el alcohol desde el colegio.

Johana no cree en la versión de Macarena

Todo comenzó cuando Macarena Vélez defendió a Juan Ichazo en el programa "América Hoy", asegurando que él es "un padre presente" y que sí cumple con sus hijos. Estas palabras no le cayeron nada bien a Johana Cubillas, quien se comunicó con el programa para responderle con todo.

"No puede decir que Juan es un padre presente porque no tiene idea. Ella está con él hace un mes. ¿De qué está hablando?", expresó indignada la hija del 'Nene' Cubillas.

Además, Johana reveló que Ichazo no cumple con su papel de padre y que, en lugar de ver a sus hijos, prefiere salir de fiesta con Macarena.

"Quedó en venir a las 5 de la tarde para ver a mi hijo y no vino porque estaba en otro lugar, no porque estaba trabajando. Luego salió este reel. Entonces, es una burla para mi hijo porque está regateando la pensión para mis hijos y está en un yate con una tipa y luego está juergueando los fines de semana", denunció.

Johana Cubillas le saca en cara su pasado a Macarena Véleza

Pero ahí no quedó la cosa. Johana Cubillas también aseguró que Macarena sí la conoce y no entiende por qué ahora quiere hacerse la desentendida.

"No entiendo cómo siquiera pueden darle pantalla a una chica que tiene problemas claros con el alcohol y está haciendo mofa de eso. Ella estaba en mi colegio, que no se haga la que no me conoce, porque me conoce bastante bien", soltó sin filtro.

Ante esto, la reportera de "América Hoy" le preguntó si ya tenía esa impresión de Macarena desde la época del colegio, y Johana no dudó en responder con todo.

"También el mismo concepto porque la he visto en todos los almuerzos de exalumnos, así como la ven en los videos. Entonces, yo ya sé quién es ella. No me da la gana de conocerla más. Sus mismas amigas se alejan de ella por el mismo problema que tiene con el alcohol", aseguró.

Macarena no se engancha y manda mensaje de paz

Pese a las fuertes acusaciones de Johana, Macarena Vélez prefirió no entrar en más polémicas y respondió con un mensaje conciliador.

"Le mando muchísimo amor en su corazón, porque creo que lo necesita. No me parece correcto cómo quiere dejar entrever cosas de mí", expresó la ex chica reality.

¿Seguirá el pleito? Por lo visto, la pelea entre Johana Cubillas y Macarena Vélez está lejos de terminar. Mientras Johana sigue atacando a su ex y su nueva relación, Macarena se mantiene firme en no responder a las críticas. Estaremos atentos a lo que se viene.