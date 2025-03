¿Celosa? Johana Cubillas admite que le dolió la actitud de su ex: "Yo estuve con él siete años"

La polémica entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez sigue dando de qué hablar. Luego de que se difundieran imágenes del futbolista con la ex chica reality, la hija del 'Nene' Cubillas salió a aclarar si se siente afectada por esta nueva relación. En una entrevista con Magaly, Johana aseguró que no está celosa, pero sí le dolió ver a su expareja en televisión avalando el comportamiento de Macarena.

Johana Cubillas se siente dolida por actitud de Juan Ichazo

Durante la conversación con "Magaly TV La Firme", la periodista negó estar afectada por la relación de su ex con Macarena Vélez, pero sí le incomodó que él hablara de ella en televisión sin pensar en cómo podría afectarla.

"¿Sabes qué me ha dolido? A mí lo único que me ha dolido es verlo hoy sentado en ese programa hablando de la mamá de sus hijos descaradamente, avalando el comportamiento de esa chica y dejándome a mí mal parada, cuando yo he estado con él siete años y soy la mamá de sus hijos", expresó Johana.

Cubillas dejó en claro que lo que realmente le afecta no es la nueva relación de Ichazo, sino la falta de respeto y consideración que ha mostrado hacia ella.

"No puedo entender que a él no le importe mi estabilidad emocional. Me duele porque luego de haberle dado dos hijos, que no le preocupe cómo me puedo sentir (...) Yo no destruyo nada, él es el que sale", agregó con evidente molestia.

¿Está celosa?

Para despejar dudas, Johana Cubillas negó estar celosa o seguir enamorada de su ex, pero sí dejó en claro que no quiere que Macarena Vélez tenga contacto con sus hijos.

"No hagas comentarios de más, haciendo creer a la gente que estoy despechada, porque sabes perfectamente que no es así... Todo el mundo puede pensar eso, pero yo no tengo nada contra ella. Por mí que sean felices, que hagan su vida. No tengo absolutamente nada, pero no me gusta que esa chica esté cerca de mis hijos", afirmó.

Sin embargo, Juan Ichazo no tardó en responder a Johana y lo hizo con un mensaje contundente y sin filtros.

"Que se consiga el mejor hombre de su vida, la persona más amorosa, cariñosa y que sea diez mil veces mejor que yo, que como dice soy una porquería de mi. Ojalá que encuentre el amor de su vida hoy. Se lo ruego a Dios todas las noches para que me deje en paz", dijo Ichazo.

Juan Ichazo aseguró que se iba a declarar en quiebra

La situación entre ambos no solo es sentimental, sino también económica. En la entrevista, Magaly Medina mostró chats privados entre Johana y Juan, donde la periodista le exige que cumpla con los gastos de sus hijos, pero él le responde diciendo que no tiene dinero.

"Mensualmente por el seguro de los chicos serían 647 soles. 324 soles cada uno" , le escribió Johana.

, le escribió Johana. "No puedo pagar eso. Me voy a declarar en quiebra la próxima semana. Voy a entrar en Infocorp y dar de baja mi RUC, etc." , respondió Juan.

, respondió Juan. "Claro, igual tienes que pagar los gastos de los chicos" , mencionó Johana.

, mencionó Johana. "Me voy a declarar insolvente, no tengo plata. Me estás tirando la deuda de (nombre). No tengo trabajo. Me quedo engrapado cohete 100% a mí" , escribió Ichazo.

, escribió Ichazo. "¿O sea no vas a cumplir con los gastos de tus hijos?" , señaló Johana.

, señaló Johana. "Retiraste fondos de febrero y no pagué las cosas que tenía que pagar", contestó Juan.

Cubillas insistió en que debía cumplir con la manutención de sus hijos, pero el futbolista se justificó diciendo que no tiene trabajo ni ingresos. Mientras dice que no tiene dinero, se le ha visto disfrutando de fiestas y salidas nocturnas. ¡El drama entre Johana Cubillas, Juan Ichazo y Macarena Vélez parece no tener fin!