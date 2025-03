Beto Ortiz revela la exorbitante CIFRA que le pagó Pamela López por estar en "El valor de la verdad'

El esperado regreso de El valor de la verdad ha generado gran expectativa, especialmente por la participación de Pamela López, esposa de Christian Cueva. Sin embargo, más allá de sus confesiones, lo que ha captado la atención es la revelación de Beto Ortiz sobre la impresionante cifra que podría haber ganado en el programa.

¿Cuánto ganó Pamela López?

Desde que se anunció la presencia de López en el programa reality, una de las principales dudas en redes sociales era cuánto habría cobrado por sentarse en el famoso sillón rojo. Algunos especulaban que recibió un pago adicional, pero Ortiz aclaró cómo funciona realmente el sistema de premios en el programa.

"El invitado cobra lo que gana", explicó el conductor en una entrevista con Infobae. De esta manera, si López respondió con sinceridad todas las preguntas y llegó hasta el final del juego, pudo haber obtenido el premio máximo de 50,000 soles, una suma que ha sorprendido a muchos.

Ortiz también dejó en claro que los participantes no reciben una compensación solo por estar en el programa. "Si no gana nada, no se lleva nada", afirmó. Además, enfatizó que pagar a los concursantes afectaría la esencia del formato, ya que el interés debe centrarse en la verdad.

Finalmente, el periodista destacó que el programa funciona como un juego donde la sinceridad es la clave del éxito. "Todos quieren ganar, pero si quieres ganar, tienes que decir la verdad", aseguró. Con esta declaración, dejó en claro que Pamela López pudo haber recibido una gran cantidad de dinero, pero solo si pasó la prueba del polígrafo.

Pamela López expone chats de Melissa y Cueva

En un video publicado en la cuenta oficial de Instagram de 'El valor de la verdad', Beto Ortiz hace una pregunta concisa sobre el romance que habría tenido Christian Cueva con la madre de Samahara Lobatón.

En ese momento, Pamela López saca un papel que, al parecer, tendría impresos algunos chats íntimos que Christian Cueva mantenía con la popular 'Blanca de Chucuito', cuando aún mantenían una relación formal.

Según el chat que Pamela López expuso, esta fue la conversación entre Melissa y Christian:

Christian: Agárrame entonces

Melissa: Y no te suelto

Christian: Te adoro, mi amor, quiero que siempre seas mía

Melissa: Siempre

Es así que, Beto Ortiz confirmó que Pamela López solo ganó el dinero que obtuvo en el juego, sin pagos extra. El programa mantiene su esencia: los concursantes deben decir la verdad para llevarse el premio máximo de 50,000 soles.