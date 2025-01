Streamer 'Cristorata' da un giro inesperado a su contenido tras polémica: "Acepto mi error"

El creador de contenido Christopher Puente, conocido como 'Cristorata', ha sido duramente criticado en los últimos días tras la difusión de videos donde se evidencian comportamientos violentos y comentarios misóginos hacia mujeres, incluidas menores de edad. Este hecho ha generado indignación en la opinión pública y ha motivado a las autoridades a intervenir en el caso.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó a la Fiscalía investigar a los streamers 'Cristorata' y 'Diealis' por presuntos delitos relacionados con la incitación a la violencia de género y discriminación. Esta acción se dio luego de que el programa Ocurre Ahora, presentara un informe en el que se exponían las actitudes de ambos influencers.

Frente a la controversia, Cristorata reaccionó a las denuncias a través de sus redes sociales, donde reconoció sus errores y anunció cambios en el contenido de sus transmisiones. Aseguró que, a pesar de la repercusión y la cantidad de seguidores que le generaban ciertas prácticas, estaba dispuesto a modificar su estilo para evitar situaciones similares en el futuro.

"Ya reaccioné y vi lo que querían que viera... Acepto mi error, he dicho que mi contenido no va a estar rodeado de mujeres porque las mujeres traen muchas vistas, pero es algo que no me gusta. Prefiero hacer cosas que me traigan números bajos, pero ser feliz haciéndolo", expresó.