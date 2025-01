Pamela Franco aclara su primer beso con Christian Cueva: "No estaba planeado"

La relación entre el futbolista Christian Cueva y la cantante Pamela Franco ya no es un secreto. Ambos comparten constantemente publicaciones románticas en sus redes sociales y, en público, se muestran juntos con total naturalidad. En una reciente entrevista, Pamela Franco habló sin tapujos sobre su relación con Cueva, revelando detalles importantes sobre cómo comenzó su romance y desmintiendo algunos rumores.

Pamela Franco recordó con cariño el primer beso que Christian Cueva le dio en público, un momento que dejó claro el inicio de su relación. En una entrevista que se ha vuelto a emitir en "El Reventonazo de la Chola", la cantante habló sobre cómo ocurrió ese famoso beso durante una presentación en una discoteca, que rápidamente se convirtió en un tema de conversación.

A pesar de la sorpresa, la cantante también reveló que el gesto le agradó profundamente. Este detalle refleja la conexión especial que comparten, más allá de ser una simple relación de pareja, sino también un lazo basado en su pasión por la música.

"No te voy a negar que me gustó también porque nosotros tenemos en común algo que nos gusta, la música", confesó Pamela.

Por otro lado, la cantante aprovechó la oportunidad para desmentir algunos rumores que surgieron en torno a su relación. En particular, se había especulado sobre la posible participación de Christian Cueva en la gestión de sus contratos.

"No, no tiene nada que ver con el tema profesional. Se ha dicho mucho, pero no. Yo tengo un equipo con el que vengo trabajando y él ahí no está", aclaró Pamela, desmintiendo los rumores que vinculaban al futbolista con la parte laboral de su carrera.