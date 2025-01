Josimar afirma que fue el único artista que cambió la salsa en el Perú: "Duela a quien le duela"

El cantante Josimar es un reconocido artista que ha cautivado al público con su música desde hace muchos años. Ahora, estuvo en una entrevista conversando sobre la industria de la salsa en el Perú.

En una entrevista con el diario Expreso, el artista Josimar estuvo conversando sobre la industria musical en el país, en especial sobre la salsa. Según el cantante, comenta que fue él quien logró un avance en este género musical y que luego, los demás agrupaciones lo siguieron.

"No hay una industria de salsa; lo que logré fue eso, que se tenga una industria. Se realizó que las orquestas de salsa tengan un buen show, que inviertan en ellos mismos porque yo fui el único artista que cambió la salsa en Perú, así le duela a quien le duela. No cambié la salsa en ritmo, pero sí el performance. Yo fui el primer artista en tener un bus; luego me siguieron Zaperoko y Son Tentación", expresó.