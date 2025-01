Reconocido influencer peruano anunció su retiro de las redes sociales tras grave enfermedad: "No puedo trabajar"

El popular influencer Rubén Tuesta, conocido por su personaje 'Cachetes', anunció su retiro temporal de las redes sociales debido a una grave enfermedad. Con más de 70 millones de seguidores, su conmovedora revelación ha dejado a sus fans preocupados por su bienestar.

En un emotivo video compartido en TikTok, el creador de contenido originario de Chiclayo, Perú, expresó su frustración y tristeza al enfrentar problemas de salud que le impiden continuar con su trabajo. La presión constante de cumplir con las expectativas de su audiencia ha tenido un impacto significativo en su salud mental y física. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El reconocido influencer, considerado uno de los más influyentes de Latinoamérica y el peruano con mayor éxito en redes sociales, compartió su conmovedora historia en un video donde, visiblemente afectado, reveló que el estrés y la intensa carga laboral acumulada durante los últimos cinco años le han generado graves problemas de salud.

Entre las complicaciones, destacó una alopecia que resultó en la pérdida de cabello, lo que lo llevó a someterse a una operación urgente. En la grabación, Tuesta muestra una parte de su cabeza rapada, reflejando la dura realidad que enfrenta tras esta dolorosa experiencia.

"No sé cómo empezar este video, me encantaría decirles que lo que están viendo es un filtro, pero no lo es, están las heridas todavía. Me enoja mucho estar así, porque no puedo trabajar", compartió Rubén Tuesta con la voz entrecortada y visiblemente frustrado.