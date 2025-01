Cañita revela que TikTok le regaló 1 MILLÓN de dólares como reconocimiento: ¿Qué hará con el dinero?

Alex Callañaupa, más conocido como 'Cañita', reveló que TikTok le regaló 1 millón de dólares como reconocimiento por su trabajo en la red social china. El TikToker aseguró que le gusta disfrutar de las cosas simples de la vida y ya tiene planes para darle un buen uso al dinero obtenido.

El streamer se dejó ver desde hace varios días en paradisíacas playas, pero hasta el momento no se sabía exactamente dónde estaba. Sin embargo, fue él mismo quien decidió abrirse con sus fanáticos y contar lo que estaba sucediendo en su vida.

"Muchos preguntan dónde estoy en estos momentos, qué pasó después del evento de Londres y México (...) Para los que no saben, hace unos días gané 1 millón de dólares por reconocimiento de TikTok y muchos me dicen: ¿qué vas a hacer con ese dinero?" , dijo Cañita al inicio del video.

En esa misma línea, el influencer aseguró que ya tiene planes para darle un buen uso al premio obtenido por TikTok. Apelando a su espíritu altruista y a su amor por los viajes, planea gastar el dinero en su bienestar y en apoyar a los más necesitados.

"Siempre he utilizado mis ingresos para apoyar a las personas que lo necesitan, y la otra parte la usé para venir aquí, a las islas Maldivas, yo solo" , agregó de forma emotiva.

Finalmente, el TikToker hizo una reflexión sobre el dinero en la vida: "Estoy relajado, mirando la playa azulita, porque de esto se trata la vida, ¿no? De disfrutar al máximo, porque quién sabe si mañana puedo morir y de nada sirve tener 1 millón de dólares si no lo vas a saber usar", concluyó.

El creador de contenido conversó con el popular streamer 'Diealis' y, en medio de la charla, fue consultado sobre cuánto ganó con el escándalo que fue ventilado en televisión nacional. Sin embargo, Cañita terminó haciendo una terrible confesión.

"Te podría decir que Magaly arruinó mi vida de verdad, por eso es que yo no hago muchas cosas", dijo el tiktoker, y automáticamente Diealis entendió a qué se refería Alex con esa declaración.

Según Diealis, Magaly doxeó (expuso datos personales de Alex) a Cañita en televisión abierta. Aunque Alex no quiso profundizar en el tema, adujo que "no puede hablar mucho de ella". Sin embargo, el tiktoker confesó lo inseguro que se siente desde que Magaly lo mencionó en televisión.

"Me doxeó, literal, me exhibió a nivel nacional. Estuvo muy mal, la verdad, o sea, tratar de exhibirme a nivel nacional sabiendo que hay mucha delincuencia (...) Yo nunca le había hecho nada, nunca le había comentado, nunca he estado en escándalos, y todo fue por esa batalla (de TikTok)", concluyó Cañita.